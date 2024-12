Dejó más de 300 canciones / Habrá Chente pa’ rato / Visionario

A tres años de la muerte de Vicente Fernández, su familia no ha dejado de presentar material inédito del cantante, y es que aunque se retiró de los escenarios, jamás abandonó los estudios de grabación y hasta el día de su muerte siguió trabajando en nueva música, por eso recién se estrenó el disco que hizo con banda.

“Mi padre dejó más de 300 canciones grabadas, posteriormente saldrán para todo su público, según lo marque la compañía disquera, como ha pasado desde el día que físicamente ya no nos acompaña, pero él quería que su música llegará a muchas generaciones más, por eso siguió haciendo música”, dijo Vicente Fernández Jr.

El hijo del Charro de Huentitán señaló que su padre amaba la música y respetaba profundamente a su público, sin embargo, siempre buscó seguir vigente entre las nuevas generaciones. “Mi padre primero se hizo sabio y luego viejo”, explicó con orgullo su primogénito, al indicar que casi era como si su papá supiera el éxito que tendría este género actualmente.

“Vicente Fernández con banda” se llama el material de 13 canciones que salió al mercado hace una semana y que contiene música sinaloense, de la que “Chente” también era fan: “He visto declaraciones qué dicen que a mi padre no le gustaba la música sinaloense, y no es que a él no le gustara, mi padre era amante de la música, principalmente el mariachi, así como de la música de banda, porque es tradicional dentro de la del ambiente de la charrería, así como la música norteña”.

Como portavoz de la familia Fernández, aclaró que no se usó Inteligencia Artificial para crear este disco, ya que su papá lo grabó entre 2010 y 2011, por lo que la voz y la música ya estaban terminadas y ahora que se retomó, se le hicieron arreglos para que luciera mejor su voz. Estos fueron hechos por Beto Lizárraga, nieto de don Cruz Lizárraga, fundador de El Recodo.

“No usamos ninguna Inteligencia Artificial, ni ninguna tecnología para presentar este proyecto, se grabó hace más de diez años y en su momento no le dio mucha difusión, porque lo quiso tener guardado porque aumentar los músicos en el escenario, aumenta también el costo de producción y él siempre quiso tener el precio de sus boletos baratos, para que todo tipo de personas pudieran disfrutar de sus conciertos”, afirmó.

De los 300 temas que el cantante dejó, hay mucho material en mariachi, que la familia y su casa disquera, Sony, sacarán poco a poco, con el fin de que su música siga llegando a nuevas generaciones.

“Hay música para más generaciones, porque lo que mi padre quería era seguir conquistando corazones con sus temas y a diferentes generaciones, a pesar de qué él ya no estuviera físicamente con nosotros”, finalizó.

DATOS

El primer sencillo es “Mi gusto es”, hay cinco temas inéditos.

El 12 de diciembre, se cumplen tres años de su partida.

Preparan una misa para honrar su legado y trabajo.

Afirmó que no se le cobra a la gente que quiere visitar el rancho de Los Tres Potrillos.

NÚMEROS

2021 falleció en su rancho.

13 temas tiene el disco de banda

POR PATRICIA VILLANUEVA VALDEZ

PATRICIA.VILLANUEVA@ELHERALDODEMEXICO.COM

EEZ