Los K’comxtles conquistan generaciones

Los K’comxtles, banda compuesta por leyendas del rock mexicano, quiere encender los corazones de los amantes del género con el lanzamiento de su nuevo sencillo, “Ojos De Araña”. Esta reinterpretación de la icónica canción de Los Sleepers es un tributo a la rebeldía y frescura de la música sesentera que marcó a toda una generación.

El grupo está compuesto por Rubén Albarrán, vocalista y activista conocido por su trabajo en Café Tacvba; Rafael Miranda, guitarrista de Los Sleepers, una banda de culto cuyas composiciones han trascendido fronteras; y Rafael Acosta, baterista de la legendaria agrupación Los Locos del Ritmo. Completan la formación Gato Rockabilly, referente del rockabilly en los 80, Choco Cizaña, miembro de la banda de ska La Cizaña, y Chris K’comxtle, colaborador de Los Gatos.

“Hemos trabajado durante más de dos años, con alegría, emoción, se ha disfrutado con mucha alegría y emociones, porque en este tiempo nos hemos acoplado. Básicamente estamos ensayando mucho, pero eso también lo disfrutamos, es motivo de alegría, porque nos juntamos a conversar, comer, disfrutamos el rock and roll, y pues estamos empezando a tocar”, comentó Rubén Albarrán en entrevista con El Heraldo de México.

Y agregó, “ya empezamos a publicar algunas canciones, así lo vamos a hacer periódicamente, ya que ahora tenemos varias canciones grabadas, y poco a poco vamos mostrando nuestra música”.

“Por su parte la voz de Café Tacvba, quien en este proyecto se hace llamar “Isaac”, aseguró que empezar esta nueva agrupación no fue complicado, “no es difícil, es cuestión de acoplarse, porque comenzamos con este propósito el de disfrutar la música, básicamente. Creo que ese es el elemento unificador, la música y el rock and roll”.

El músico agregó, “eso nos reúne y nos pone contentos tocar con Rafa Miranda, con Rafa Costa, que son de la primera y segunda generación del rock and roll, aprendemos de ellos, escuchamos y un poco sentimos su visión y su relación con la música”.

Aseguró que lo importante es que se han acoplado como músicos, “vamos compartiendo, porque cada quien proviene de diferentes agrupaciones musicales, de experiencias muy diferentes y todo el mundo trae esas vivencias al ensayo y ahí hacemos esa ensalada de locos, pero todo ha sido un gozo”.

Por su parte Rafael Miranda, quien es integrante de Los Sleepers aseguró, “pues ha sido un gozo llegar y disfrutar esto, yo que llevo varias generaciones en la música, fue fácil, porque cuando las cosas se dan de esa manera, sabemos que hay un camino que seguir”.

Sobre la decisión de juntarse Miranda detalló, “por algo pasan las cosas, todo se dio de manera sencilla, conocernos y aceptarnos, algunos ya se conocían de años, en mi caso con Rafa Acosta es de toda la vida”.

Y agregó, “tuve la fortuna de conocer a Rubén de una manera fortuita, sencilla, ahora llegamos a este punto en que estamos felices, acabamos de regresar de Colombia, con éxito, en donde nos fue muy bien”.

La agrupación tiene nuevo sencillo, “estrenamos nuestro video oficial que viste a la rola 'Ojos de Araña', yo no le pondría el título de un rock no tan comercial, creo que mejor le ponemos el rock and roll de siempre, el clásico, el que le gusta a la gente", detalló Gato Rockabilly.

Isaac agregó, "es ese que conecta con las personas, ya que pensamos que a través del baile es como un puente muy importante”.

Y compartió, “el rock and roll es una música que le llega a todas las generaciones, a los jóvenes y a los viejos, que somos los que hemos vivido el rock and roll. Ahora son otros tiempos en los que se escuchan otros tipos de música y sonidos y la forma de producir está muy estandarizada. Por eso mismo pensamos que el rock and roll es aire fresco para el ambiente musical”.

Para el líder de Café Tacvba es importante experimentar, “aunque sea una música vieja 'Ojos de Araña' es una canción que Rafa Miranda compuso en 1961, es una canción que tiene 53 años, sin embargo se escucha súper fresca por cómo la tocamos y creemos que podemos conectar a través del puente del baile con todas las generaciones”.

Explicaron que decidieron el nombre porque, “el cacomixtle es este animalito urbano que se viene adaptando a esta ciudad”.

“Nos da mucha alegría poder compartir que es algo muy importante para el Vive Latino que estén presentes estos dos personajes, Rafa Miranda y Acosta, que son pioneros del rock and roll de nuestro país”. “Diferentes generaciones de músicos y rockeros nos vamos a reunir en El Vive y hay la posibilidad de compartir y también para el público que es más joven, es importante conocer a los pioneros”.

