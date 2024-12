Laboratorio de la Profeco garantiza un consumo seguro de productos tecnológicos

A fin de garantizar un consumo seguro y apegado a la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a través del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, estudia y analiza de manera científica las características de los bienes y productos eléctricos, electrónicos, mecánicos y textiles que se ofrecen en el mercado.

Desde la dirección de Investigaciones Físico-Tecnológicas se llevan a cabo los estudios de calidad relacionados con artículos físico-tecnológicos, entre los cuales se encuentran audífonos inalámbricos, freidoras de aire, útiles escolares, ropa deportiva y pinturas de látex, entre otros.

El proceso de transparencia de los análisis de calidad es que, una vez adquiridas las muestras del producto a estudiar, se informa a los fabricantes o comercializadores el protocolo de investigación y se les invita a hacer alguna observación, notificación o mejora pertinente.

El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor donde se analizan de manera científica las características de los productos. Créditos: Profeco

La investigación puede durar entre uno y dos meses, en la cual se implementan una serie de pruebas reguladas por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación (IMNC): NMX-EC-17025-IMNC-2018 “Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración”, y NMX-CC-9001-IMNC-2015 “Sistemas de gestión de la calidad-Requisitos”.

En caso de no existir regulación nacional o las condiciones controladas para analizar algún producto específico, se basa la investigación en normas regionales como Underwriters Labotarories (UL) o American Society for Testing and Materials (ASTM), para el área eléctrica, e internacionales como International Electrotechnical Commission (IEC), con el objetivo de conservar la validez de los resultados.

En ese sentido, se aplican pruebas de desempeño y eficiencia para determinar si cumplen con lo establecido en la normatividad correspondiente y que no representen un riesgo para la salud, seguridad y economía de la población consumidora.

El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor analiza de manera científica las características de los productos. Créditos: Profeco.

Esta misma dirección de área tiene a su cargo la calibración de la magnitud de masa en el manejo de pesas con que cuenta la Procuraduría, para contribuir en una efectiva verificación metrológica, en defensa de la población consumidora.

Ante la experiencia técnica, el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor tiene la capacidad de elaborar, modificar y actualizar las normas oficiales mexicanas y estándares en los que participa, además de colaborar en el desarrollo de métodos de prueba.

Sigue leyendo:

Estas son las 5 llantas mejor calificadas por la Profeco para viajar durante el invierno

Advierten fraudes en las compras