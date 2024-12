Profeco recomienda platillos económicos para Navidad con un presupuesto de 330 pesos

Con un presupuesto de 330 pesos, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomendó dos platillos económicos para preparar en Navidad, informó su titular, César Iván Escalante Ruiz.

En su presentación detalló que los platillos se tratan de un cerdo en salsa de nuez, con un costo para seis personas de 330 pesos, y pollo navideño relleno para cuatro personas con un precio de 291 pesos.

“Les dejamos dos recomendaciones para que puedan prepararse. Si todavía no compran, si todavía no tienen planeada la cena de mañana. Les damos dos alternativas para que puedan consultar en la página de internet la receta completa con cantidades, con tiempos de cocción, etc. Son dos platillos muy ricos para la Nochebuena. Solomillo de cerdo en salsa de nuez, que cuesta 330 pesos y rinde para 6 porciones, y un pollo navideño relleno, que cuesta 291 pesos y rinde para 4 porciones”, comentó.

Solomillo de cerdo en salsa de nuez. Foto: Pexels

Recomiendan dos supermercados

Sobre el precio de la canasta básica, el procurador indicó que se realizó un monitoreo en los supermercados del país para verificar en cuáles se está cumpliendo el precio de 910 pesos por 24 productos básicos.

“Soriana, el 91% de sus tiendas lo cubren. En Bodega Obrera, 76%. Goldman, 75. La Comer, 62 %. Chedraui, 57. Ley 20, y tenemos dos supermercados que no tienen productos, que sumados, cuestan 910 pesos, que son HEB y Smart. Por lo tanto, a estas dos cadenas les vamos a dar un tache”, declaró.

