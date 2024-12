Productores de aguacate, en incertidumbre

MICHOACÁN. Tras el anuncio del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, respecto al cobro de 25 por ciento por aranceles, para los productos que ingresen al país provenientes de México, la industria aguacatera, una de las más fructíferas en ambos países, están en la incertidumbre.

Fabián Sanabria es productor del municipio de Uruapan, y cuenta con una huerta certificada para exportación; considera que la medida de Trump es injusta, por lo que cree que la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (Apeam), debe fortalecer otros mercados internacionales.

“Nos conviene buscar más mercados. Tenemos a Canadá, Japón y China. Este último ya sabemos que es el país con más población, entonces nos conviene abrir mercado para no depender tanto de EU. No hay ninguna lógica de subirnos tanto el nivel de aranceles a su pueblo vecino que tanto tiempo hemos venido trabajando a la par, o sea trabajando bien, entonces sí me parece una exageración la propuesta del próximo presidente”, señaló.

En las empacadoras de la región aguacatera, empresas que envían el oro verde mexicano a EU, ven en las declaraciones del próximo mandatario estadounidense, un discurso de poder.

“Trabajamos en una industria que de por sí mete mucha incertidumbre al precio y ahora con esto, es mucho más todavía, entonces al aumentar un arancel al producto, incrementaría mucho más el valor del aguacate, entonces a largo plazo puede ser que nos disminuya el trabajo, porque no va a ser tan atractivo ya exportar porque va a ser muy caro el aguacate, si de por sí es caro”, lamentó José Luis Arroyo Sandoval, gerente de producción en Grupo Aguacatero Mexicano.

Por Charbell Lucio

Corresponsal

