Presentan dos visiones estéticas

Dos visiones plásticas, una surgida desde el interior, los recuerdos y el color, y otra alimentada por la vida pública y el humorismo político cotidiano, convergen en los libros “Sin ti nunca” del pintor oaxaqueño Amador Montes y “Tal cual. Un sexenio más” del caricaturista Alarcón, editados por Heraldo Media Group, y presentados ayer en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.



“A mí lo que me nutre son un poco los viajes, las personas que conozco, lo que me pasa en el día, es bastante trivial, también lo que leo, lo que veo, lo que escucho, es un poco como una alimentación personal, y después, el hecho de llevarlo a la pintura es un poco por eso, por todo lo observado por todo lo vivido”, señaló el pintor oaxaqueño acerca del volumen de más de 200 páginas, donde se recorre parte de su trayectoria en el arte.



“Sin ti nunca”, explicó en una presentación moderada por la periodista Blanca Becerril, también representa un cambio en su universo creativo: “Después de la pandemia volví al color que tenía de niños, ha sido toda una experiencia volver a encontrarme con los verdes, los amarillos, los rosas. Al final de cuentas hice algunas piezas después de la pandemia y acabé con una paleta diferente, con una cromática más colorida, que no era tan usual para mí y está en este libro”.



Editado en pasta dura, el volumen contiene acercamientos a la obra de Amador Montes a través de sus propias palabras y repasa aquellos elementos que caracterizan su obra: el uso de frases con tipografías que recuerdan el diseño, aves y otros elementos que se distribuyen sobre los lienzos o la constante presencia de Carmen, ya sea a través de su nombre o de la representación de un busto femenino.



“Las aves han sido un tema de hace mucho tiempo, yo me fui a vivir a Corea en una de mis primeras exposiciones y me quedé ahí un rato, pero empecé a dibujar muchas aves en Oaxaca de donde yo soy, y donde pasan y surcan el hermoso”. En tanto, “Carmen era mi madre, una mujer que me ayudó a desarrollarme como ser humano y también como pintor, me ayudó muchísimo a desarrollarme en esta carrera y se volvió parte de mi iconografía”.



CARAMELOS RELLENOS DE CIANURO

Durante la presentación doble, el caricaturista Alarcón (Juan Alarcón) dijo que está convencido que sus dibujos despiertan mentes. Una caricatura es para razonar, reírse, pero con un significado político en ocasiones, y otras veces, social.



“El tema de la autocensura, estamos viviendo tiempos en los que el humorista tiene que aprender a leerlos… El caricaturista, el humorista tiene la obligación de mostrar un lenguaje, que todos entiendan el significado, no meterse en la bronca de la corrección política. Entiendo que son otros tiempos. Agradezco que los lectores puedan decodificar cada caricatura porque son como caramelos rellenos de cianuro”, dijo al presentar el libro “Tal Cual. Un sexenio más”, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.



Alarcón reconoce que tiene su propia Mañanera Humorística porque la caricatura se trata de un despertar mental. “Es un dibujo para razonar, para reírse, pero también tiene significado… Tengo mis propias Mañaneras. Yo tenía que ver todas las Mañaneras para entender cómo iba el discurso del gobierno”.



La evolución tecnológica ha impactado favorablemente la labor de los moneros “hacía mis dibujos en cartulina opalina, a lápiz, entintaba, borraba y llevaba el original a la editorial. Con el paso del tiempo vino el fax, fue la primera vez que hice un cambio tecnológico. Después vino el scanner, photoshop y todos los programas. Ahora dibujo el 50% en Ipad, ya con color, porque la tecnología nos alcanzó. Afortunadamente ya hay color en el periódico, a mí me tocó cuanto todavía era blanco y negro, me tocó esa evolución, gris y color. ¿Qué viene? Animación, ya estamos en ello”.

