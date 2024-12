La SSPC reitera el compromiso de coordinación con las entidades para brindar paz a la ciudadanía

Durante su participación en la 50ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, encabezada por la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, destacó los resultados alcanzados en dos meses de la nueva administración y refrendó el compromiso del Gabinete de Seguridad para trabajar con las entidades federativas en la construcción de la paz.

En el cierre del evento realizado en Acapulco, Guerrero, con la presencia de las gobernadoras y los gobernadores de todos los estados del país, así como de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Omar García Harfuch expresó “queremos trabajar de la mano, coordinados con ustedes, con las fiscalías de sus estados, con las policías estatales, en una estrecha coordinación con las autoridades federales para incrementar las operaciones, aumentar las investigaciones en conjunto y poder brindar mejores resultados a la ciudadanía.”

Recordó la importancia de la modificación al Artículo 21 constitucional, con el que se le otorga a la Secretaría de Seguridad la facultad de investigación para coadyuvar con las fiscalías en la persecución de delitos y cumplimiento de órdenes de aprehensión.

Agregó que, resultado de los trabajos de coordinación interinstitucional, del 1 de octubre al 1 de diciembre, fueron detenidas más de 5 mil personas por delitos de alto impacto, se han asegurado 58 toneladas de drogas, además de 415 mil 309 pastillas de fentanilo y 2 mil 471 armas de fuego, así como también el aseguramiento histórico de más de una tonelada de fentanilo.

Sheinbaum destaca que la Estrategia Nacional de Seguridad se basa en 4 ejes

Se informó que entre 2019 y 2024 se registró una reducción de menos 17.4 por ciento en el promedio diario de homicidios. FOTO: Especial

En su intervención, la Presidenta de México Claudia Sheinbaum destacó que la Estrategia Nacional de Seguridad se basa en cuatro ejes: Atención a las causas; consolidación de la Guardia Nacional; fortalecimiento de la inteligencia e investigación con la creación de un nuevo Sistema Nacional de Inteligencia; así como la coordinación con las entidades federativas.

“Nuestra tarea es evitar que cualquier joven se acerque a un grupo delictivo y eso solo se puede dar con justicia social y atendiendo las causas profundas de la desigualdad en nuestro país”. Añadió que “tenemos que lograr como Estado mexicano que el delito grave que se cometa en nuestro país sea sancionado”.

Finalmente, destacó la coordinación entre el Gabinete de Seguridad y las entidades e hizo un llamado a los gobernadores y gobernadoras para atender de manera personal el tema de seguridad, “no es algo que se pueda delegar, es algo que hay que asumir responsablemente”.

Presentan informe de incidencia delictiva nacional

Por su parte, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, presentó el informe sobre incidencia delictiva nacional, en el que destacó la importancia de trabajar de manera conjunta para el fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales de las corporaciones policiales a nivel estatal y municipal.

Además, informó que entre 2019 y 2024, se registró una reducción de menos 17.4 por ciento en el promedio diario de homicidios; y, entre 2023 y 2024, una disminución de menos 6.1 por ciento, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

A su vez, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, indicó que entre las decisiones fundamentales que tomó la Presidenta está la unión, no solo de su gabinete sino de todas las instituciones federales y de la República para dar un frente común “y dar una pelea en la que cada uno de nosotros y en cada uno de los niveles de gobierno estamos comprometidos (…) Estamos comenzando una nueva administración y un nuevo gobierno que tiene que dar los resultados que todos esperamos y no se van a dar si no estamos todos y cada uno comprometidos en este trabajo”.

Hay que seguir atendiendo las causas de la violencia: Rosa Icela Rodríguez

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, mencionó que, “atender las causas que originan la violencia nos permitirá seguir avanzando en la construcción de paz en el país. Por eso se ha trazado la estrategia Construcción de Paz, para ir a territorio, a tocar casa por casa en las colonias, en las comunidades, en los estados con mayores índices de homicidio”.

La sesión contó con la participación de secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes; la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos; el comandante de la Guardia Nacional, Hernán Cortés Hernández; la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, María del Rosario Piedra Ibarra, además de invitadas e invitados permanentes del Consejo, entre ellos, representantes de la sociedad civil y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quienes contribuyeron con propuestas que enriquecen la estrategia nacional en la materia.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reafirma su compromiso de dar cumplimiento a los acuerdos realizados durante el Consejo Nacional de Seguridad Pública para avanzar en la construcción de la paz y seguridad en el país.

