Claudia Sheinbaum llama a gobernadores a trabajar en coordinación a favor de la seguridad en México

Al encabezar la 50° sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que juntos y juntas: el Gabinete de Seguridad, así como gobernadores y gobernadoras de todo el país, lograrán construir paz y seguridad en México.

“Juntos vamos a salir adelante, juntos y juntas no hay nada que nos vaya a detener, vamos a dar todavía más resultados en seguridad, estoy seguro de ello porque hay una enorme coordinación con todos los gobernadores y gobernadoras y con el gabinete de seguridad”, destacó la Jefa del Ejecutivo Federal..

En su mensaje, hizo un llamado a que en todo el país las y los gobernadores presidan sus gabinetes de seguridad, para atender los cuatro ejes de la Estrategia Nacional: Atención a las causas; consolidación de la Guardia Nacional; fortalecimiento de la inteligencia e investigación; y coordinación con las entidades federativas.

La Presidenta de México, Claudia Shenbaum, encabeza el Consejo Nacional de Seguridad Pública en Acapulco. Créditos: @rosaicela_

Además, invitó a las y los gobernadores a tener una estrecha relación con las y los Fiscales de cada uno de sus estados.

“La mayoría de las Fiscalías son autónomas, pero ustedes también tienen comunicación son sus fiscales estatales y esta es una parte importante que tenemos que desarrollar conjuntamente para poder disminuir la impunidad, que finalmente es una tarea de los tres Poderes, del Ejecutivo, de la Fiscalía con su autonomía; del Legislativo también y también del Poder Judicial que no puede hacerse a un lado de este proceso; y aquí no hay división política, no hay politiquería que valga, tenemos que caminar juntos en este proceso”, dijo la mandataria.

Segob anunció implementación de estrategia de Construcción de la Paz

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, anunció la implementación de la estrategia de Construcción de la Paz, con la cual se va casa por casa por de las colonias con altos índices de violencia para llevar a las comunidades toda la oferta de programas y a acciones que tiene el gobierno en materia de trabajo, cultura deporte, servicios urbanos, fomento económico, salud, educación, bienestar y otros.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que del 1 de octubre al 1 diciembre se ha logrado en coordinación con la Secretaría de la Defensa y la Marina, la detención de más de 5 mil personas por delitos de alto impacto; se han asegurado 58 toneladas de drogas; 415 mil pastillas de fentanilo y 2 mil 471 armas de fuego, así como el aseguramiento histórico de más de una tonelada de fentanilo. También se han desmantelado 43 laboratorios clandestinos.

Por su parte, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, destacó que entre 2019 y 2024 hay una reducción de 17.4 por ciento en el promedio diario de homicidios.

