Alcaldesa de Iztapalapa llama a abatir la violencia familiar

Al concluir las actividades de los 16 Días de Activismo Contra la Violencia hacia la Mujer, la alcaldesa Aleida Alavez Ruiz convocó a todas y todos, en especial a los varones, a celebrar las fiestas decembrinas con total respeto a los derechos de los demás, en particular de niñas, niños, mujeres y la propia familia.

Ante trabajadores operativos y administrativos de la Alcaldía, a quienes se impartió un taller sobre violencia vicaria –la que se ejerce para dañar a las mujeres utilizando y dañando a hijas e hijos-, reiteró su llamado a bajar el consumo de alcohol para prevenir y evitar accidentes, violencia y tragedia en el seno familiar.

Acompañada de la diputada María Guadalupe Román Ávila, la senadora Cynthia López Castro y la directora de Inclusión y Bienestar Social de la Alcaldía, Francis Pirín Cigarrero, reveló que cada mañana, en las reuniones del Gabinete de Seguridad, se conocen ocho nuevos casos de violencia familiar en Iztapalapa.

“Esto quiere decir que algo anda mal y que debemos reflexionar qué son las violencias, cuáles son sus diversas manifestaciones y cómo debemos capacitarnos para que nuestra convivencia cotidiana sea de otra forma”, señaló.

Falta trabajo por hacer para erradicar la violencia familiar

Lamentó que los accidentes, agresiones y violencias se potencien en celebraciones como las actuales de fin de año y Año Nuevo, por lo que reiteró su llamado al “ponche sin piquete” y al “cumbión sin alcohol”.

Recordó que con ambas legisladoras impulsó la tipificación como delito de éstas y otras agresiones –sea contra mujeres o contra hombres-, pero reconoció que falta mucho para que estas normas se apliquen de manera correcta, pues incluso entre autoridades falta concientización al respecto.

Exhortó a todos los colaboradores del gobierno local –sean funcionarios, de base o de cualquier nivel- a abstenerse de cualquier actitud o comportamiento indebido hacia sus compañeras, pues incluso aquellas expresiones que les pudieran parecer a ellos chistosas o cariñosas, en realidad son lacerantes y agresivas.

Llama Aleida Alavez a procesar con perspectiva de género las normas

Sin dejar de reconocer que los hombres también son violentados, incluso cuando se presentan a denunciar algún tipo de ataque en su contra, llamó a las autoridades ministeriales y judiciales a aplicar y procesar con seriedad y perspectiva de género las normas que buscan erradicar estas violencias.

“Nosotros sí vamos a actuar y revisar quién sí y quién no está procesando cuando se hace una acusación en este sentido. Tendremos cero tolerancia hacia estos casos. Ahora ya la ley garantiza y protege de forma prioritaria los derechos de las mujeres, no porque seamos más, compañeros, sino porque siempre se nos ha tratado como menos. Por eso no pedimos ser más, sino estar en las mismas condiciones en cuanto a derechos”, explicó.

Pidió constancia y congruencia en el actuar diario, público y privado, para cuidar y respetar a niñas y niños para que no crezcan con miedo o con fobia –como sucede en muchas zonas de esta demarcación-, sino con tranquilidad.

Este taller lo impartió Carolina Alanís Pineda, de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), de la Secretaría de Gobernación, en el marco de los 16 Días de Activismo Contra la Violencia hacia las mujeres en Iztapalapa, que concluye este 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

