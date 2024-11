Fey está a favor de la unión

Fey fue la primera mujer que en 1997 logró presentarse 10 veces seguidas con sold out en el Auditorio Nacional, y este 8 de noviembre regresa para deleitar a sus fans con su Hits Tour, pero al preguntarle sobre lo que significa este logro para el género femenino, aseguró que no le gusta pelear sobre quién es mejor si las mujeres o los hombres.

“Es un momento de integración, de dejar de pelearnos o decir que somos mejores que ellos, yo también he sentido el rechazo o que me vean mal, pero ellos también. Como mujeres no tenemos que tener miedo de nuestra feminidad, hay que enseñarles la fuerza inmensa que hay en nuestro sexto sentido para proteger a nuestros seres queridos”, afirmó a El Heraldo de México en un encuentro con los medios de comunicación.

Este concierto lo dedica a sus seguidores, quienes por 30 años de carrera siguen presentes en cada show, pero sobre todo a su mamá, quien en 2008 falleció tras una larga batalla contra el cáncer y a quién siente que aún está con ella en cada presentación.

“A mi mamá no la recuerdo, mi mamá está conmigo, soy yo, es mi esencia, está en mi ADN, está en todo, me veo las manos y veo que me parezco a ella, la veo en mi hija. Creo que mi mamá y mi abuela son parte de todas esas mujeres que me cuidan y ella está aquí, porque siempre me acompañó a cada show aquí, así que está aqua”, detalló.

Sobre el concierto, aseguró que sus éxitos no pueden faltar, principalmente porque los papás han pasado su amor por su música a sus hijos, y ahora hay muchos niños y adolescentes que cantan y bailan sus temas. Sin embargo, en esta época de su vida trabaja en colaboraciones, ya que hacer música sola la aburre. Recientemente sacó una canción con Esteman titulada “Bailando por ti”, y prepara más sorpresas de este estilo. Entre ellas, un dueto con su primo Mario Bautista, a quien admira y respeta.

FAN DEL AMOR

Fey se ha divorciado en tres ocasiones y aún así asegura que es una fiel creyente del amor, pero actualmente su mejor relación es con ella y no piensa en hombres, sólo quiere disfrutar la vida y su presente.

“Me encanta el amor, la pareja y los matrimonios, respeto a todos los que piensan que vienen al mundo a encontrar uno solo, yo no creo eso, siento que sólo es compartir momentos exactos hasta dónde tiene que ser, sino hay que cerrar ciclos y seguir”, afirmó.

Con todas estas vivencias, varios productores le han pedido contarlas en una bioserie, y aunque cree que sería divertido, no le gustaría contar cosas muy dramáticas, porque si bien su vida no es rosa, no tiene grandes enemigos.

Espera que su hija Isabella, quien es músico, la acompañe en el Auditorio Nacional.

Siente que tiene una buena relación con su primo Mario Bautista, espera hacer una canción con él.

Será un show lleno de color y clásicos para consentir a sus seguidores.

Confesó que está soltera y feliz con la vida, lo cual es su principal objetivo.

10 Fechas hizo en 1997.

30 años de carrera tiene.

