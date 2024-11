Joan Manuel Serrat es símbolo de integridad y compromiso social

Por sus valiosas contribuciones como autor, compositor y cantante a la música a nivel mundial, la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) otorgó la distinción académica de Doctor Honoris Causa a Joan Manuel Serrat.

Durante la Sesión Solemne del H. Consejo Universitario, presidida por el Rector de la UANL, Santos Guzmán López, se brindó el reconocimiento académico al cantautor español, acompañado de la imposición de la estola, medalla y birrete, además de la develación de una placa con su nombre en la Sala de Distinciones del Teatro Universitario.

A través de su mensaje, Guzmán López indicó que la plataforma musical del artista galardonado funge como un símbolo de integridad, sensibilidad y compromiso social que dentro de la UANL se fundamenta en su misión educativa por mantener la excelencia. Agregó que su lucha sociopolítica validada a través de sus canciones emana valores como la justicia, respeto y conciencia social.

Se llevó a cabo una develación de una placa con su nombre en la Sala de Distinciones del Teatro Universitario / FOTO: ESPECIAL

“En este año, la Autónoma de Nuevo León distingue al artista cuya voz y lírica han cruzado fronteras, idiomas y generaciones, tocando los corazones de miles de personas en el mundo. La Universidad, en su compromiso con la excelencia y la promoción de los valores humanísticos, se honra en reconocer a Joan Manuel Serrat, un símbolo de integridad, sensibilidad y compromiso social, valores que también son el fundamento de nuestra misión educativa. A lo largo de su trayectoria, Serrat ha utilizado su plataforma musical para abordar asuntos sociales y políticos, convirtiéndose en una voz importante en la lucha por la libertad y todo lo que de ella emana: tolerancia, justicia, respeto, democracia y una profunda conciencia social que nos permite formar un pensamiento crítico", indicó el rector de la UANL.

Santos Guzmán López sentenció que los valores representados en la música del poeta español son ejemplo de los principios y la valentía con que la Autónoma de Nuevo León busca alentar la flama de la verdad.

El rector aseguró que los valores representados en la música del poeta español son ejemplo de los principios y la valentía / FOTO: ESPECIAL

En la actualidad, la UANL ha otorgado esta honorable distinción a un total de 111 personajes que han destacado en diversas áreas del conocimiento por sus contribuciones a la humanidad.

Durante la ceremonia, también estuvieron en el presídium los secretarios de la administración central; miembros de la H. Junta de Gobierno, encabezados por su presidente, Benjamín Limón Rodríguez; autoridades de las diversas dependencias universitarias y estudiantes.

Tras recibir el reconocimiento, Joan Manuel Serrat agradeció a las autoridades universitarias por convertirlo en recipiendario del Doctorado Honoris Causa. Añadió que cumplirá a cabalidad con las responsabilidades y compromiso que esta distinción implica.

Joan Manuel Serrat agradeció a las autoridades universitarias por convertirlo en recipiendario del Doctorado Honoris Causa / FOTO: ESPECIAL

Además, reconoció que México representó un sitio importante durante su carrera ya que las canciones entonadas en los grandes escenarios de la República fueron clave para entrar a los corazones de los mexicanos.

“El día que me dijeron que México era mi casa yo me lo creí. Llegué en el otoño de 1969 y todo era nuevo para mí: sugestivo, hermoso y desconocido. Traía un puñado de canciones, algunas levemente conocidas y otras que no había grabado. Abrí parte de los corazones de este país, por donde me fui metiendo con respeto y cautela”, refirió.