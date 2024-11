Congrega plumas mexicanas

Cuando Barry Domínguez (CDMX, 1966) acudió a retratar a Jazmina Barrera se dio cuenta que la escritora estaba nerviosa. “Me preguntó ‘Barry, ¿tú retrataste a Elena Garro’. Le dije que sí y me contó que su libro “La reina de espadas” está dedicado totalmente a lo que era Elena y lo que vivió, lo que compartió con Octavio Paz. Luego me dice: ‘la verdad me siento un poco tensa’”.

El fotógrafo la invitó a relajarse y a recorrer la casa donde sería la sesión: “Cuando íbamos a regresar nuevamente a lo que era la sala, le digo, ‘oye, está padrísimo el reflejo que se ve aquí, en este ventanal, a ver, entra’; entró y yo me quede afuera, se reflejaba toda la naturaleza. Ahí dije, ‘aquí está la foto’, y más por lo que me acababa de platicar”.

La historia compartida entre ambas escritoras, dice, “es un premio, son premios de saber que ahora van a compartir espacio”. Garro, Barrera y otras 157 autoras se congregan en “Mujeres de Letras. Retratos de Barry Domínguez”, que se presenta en el Colegio de San Ildefonso, hasta el 23 de febrero de 2025, para celebrar la presencia y relevancia de las escritoras mexicanas, tanto contemporáneas como figuras consagradas del siglo XX.

Se trata de imágenes en blanco y negro, en negativo y formato digital, que Domínguez ha ido acumulando a lo largo de 35 años de trayectoria y que completó en los últimos años con ayuda de su asistente Verónica Rosales. Escritoras, poetas, dramaturgas y traductoras como Margo Glantz, Raquel Tibol, Pita Amor o Luisa Josefina Hernández posan para la lente del fotógrafo, pero también autoras recientes como Olivia Teroba, Yásnaya Aguilar o Aura García-Junco.

Corrían los años 90 cuando Barry recibió una invitación que definió el rumbo de su vida. “Hernán Lara Zavala me invitó a hacer memoria de sus encuentros literarios. Uno de ellos se realizaba en Cuautla, el de narradores y cuentistas. Ahí conocí a escritores como Rafa Pérez Gay, a Mónica Lavín, que llevaba un primer libro, Ana Clavel, Rosita Nissán, y a José Agustín, Gerardo de la Torre, Vicente Leñero…”.

El fotógrafo había comenzado como asistente y ya trabajaba como free lance por el rumbo de Iztapalapa, pero el contacto con los autores definió que en el retrato y en la documentación del mundo cultural mexicano estaba su camino. "Lo que pretendo es seguir retratando el mundo cultural, una de las oportunidades que he tenido en mi vida como fotógrafo es que me he hecho de amistad de muchas personas, lo que quiero dejar es lo más que se pueda de testimonio fotográfico para mi país, del mundo cultural y de lo que estamos viviendo, de la igualdad de género, la mujer".

"Yo invito a que leamos y que conozcamos la obra de estas escritoras y que viajemos con ellas a través de su literatura, espero que con esta exposición la gente entre un poquito a lo que son y cómo son, y conozcan lo que hay detrás de cada uno de sus libros o su obra literaria", dice.

Las imágenes de la exposición en San Ildefonso están organizadas en orden alfabético

La museografía intenta generar un diálogo entre generaciones y diversos géneros literarios.

La exposición abarca 258 metros cuadrados en las salas 10 a 12 del primer nivel del Colegio de San Ildefonso

PAL