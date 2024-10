Eric Clapton, como un grande en el Estadio GNP Seguros

Después de más de dos décadas desde su primera visita, el músico inglés Eric Clapton regresó a México para ofrecer una noche llena de rock y blues, donde celebró 60 años de carrera ante más de 60 mil personas en el recién remodelado Estadio GNP Seguros.

Considerado uno de los mejores guitarristas del mundo, deleitó a sus seguidores que se dieron cita en el recinto, con una velada nostálgica que fue celebrada con gritos y aplausos por los asistentes.

El británico de 79 años salió al escenario con la puntualidad de un inglés a las 21:00 horas, luciendo un saco de piel negro, una gorra, sus singulares gafas y su inseparable guitarra, para ofrecer el tema 'Sunshine of Your Love', el cual hizo con su grupo Cream en 1967.

Luego ofreció 'Key To The Highway', que Clapton grabó en colaboración con B. B. King en el álbum Riding with the King, en el 2000 y 'Hoochie Coochie Man'.

El artista que ha vendido más de 100 millones de discos en el mundo, deleitó con otro clásico de Cream, 'Badge', tema que escribió en conjunto con el Beatle, George Harrison.

Apodado 'Slowhand' desde su tiempo con The Yardbirds y conocido como God, durante su etapa con Cream, musicalizó una noche templada en la CDMX con temas como 'Nobody Knows You When You're Down and Out', la cual tocó sentado en una silla, para seguir con 'Running the faith', también se escuchó 'Change the world'.

El legado de Clapton es tan amplio que ha sido incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en tres ocasiones, y la noche de este jueves lo demostró con una cátedra de música.

El público se mostró conmovido al escuchar el tema 'Tears in heaven', y decidió iluminar el recinto con la luz de su celular. La canción es en memoria de su hijo Connor, quien murió a los 4 años, y es una canción de amor infinito.

La noche siguió su curso y se escuchó 'Got to Get Better in a Little While', 'Old Love' y 'Cross Road Blues'.

Para terminar la velada, que para muchos fue inolvidable, llegaron 'Little Queen of Spades', 'Close to Home' y los clásicos 'Cocaine' y 'Before You Accuse Me', los cuales fueron cantados a todo pulmón por el público.

