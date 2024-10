El actor Maxi Iglesias se reta en su país

Tras conquistar al público mexicano con series como “Valeria” e “Ingobernable”, el actor Maxi Iglesias afronta el papel más desafiante de su carrera, hasta ahora, en “Ella, maldita alma”, al dar vida a “Fermín”, un sacerdote que vela por el beneficio de su comunidad, pero a su vida llega alguien que pone su mundo de cabeza.

“Este papel es una oportunidad y no puedo estar más agradecido. La gran mayoría de gente a la que le conté del personaje, me dijeron que no lo hiciera, porque ni ellos mismos me veían así, pero nunca dudé”, dijo el actor durante una charla con los medios en la segunda edición del South International Series Festival, que se realiza en Cádiz, España.