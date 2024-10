Andrea Torre superó el cáncer de mama

El 1 de agosto de 2022, una llamada de su doctor cambió su vida. En plena grabación de “Una Familia de Diez”, donde interpreta a “La Nena”, su médico confirmó el diagnóstico, la bolita que tenía en el seno era cáncer. En ese momento abrazó a su esposo Pedro Ortíz de Pinedo, se limpió las lágrimas y siguió trabajando.

Su trabajo como actriz le permitió no derrumbarse y sobre todo entender que no quedaba de otra más que enfrentar esta situación con la mejor actitud posible, porque aún tenía mucho que dar de sí para ella, y para sus tres hijos y su esposo, quienes se convirtieron en su pilar más fuerte.

“Bendito Dios, el que estuviera trabajando me ayudó mucho. Es horrible pero esta enfermedad no distingue entre raza, edad, clase social ni nada. Me gustaría crear conciencia entre la gente para que entiendan la importancia de la autoexploración, porque nunca imaginé que podría padecer esta enfermedad, pero enseguida supe que iba a salir adelante, por ese gran apoyo de mi familia”, recordó.