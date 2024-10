Alfonso Cuarón se adapta a la narrativa en su nueva serie de suspenso "Disclaimer"

Alfonso Cuarón recientemente presentó su primera serie llamada “Disclaimer”, basada en el libro homónimo de Renée Knight, en la que asegura fue un proceso largo, en el que se enfrentó a acomodar una historia en siete capítulos, “en realidad el reto fue más de duración que de otra cosa, porque yo como la única cosa que sé hacer es cine, el acercamiento creativo fue el que hago en cualquier película, y escribí el guion como lo escribo en cualquier película y después la separación de capítulos, no lo pensé desde antes, sino fue escribir toda la serie y después dejar que los movimientos narrativos dieran los cambios para cada capítulo.

Y agregó, “se dio naturalmente, entonces en realidad no hubo mucha adaptación a mi proceso normal, lo que sí fue muy difícil para mí, bueno para todo el mundo, fue la duración, porque yo dirigí los siete capítulos, y como la manera que ruedo es como cine que es más tardado que como se ruedan convencionalmente los programas de televisión, entonces el proceso fue larguísimo y eso fue lo difícil”.

Para el cinco veces ganador del Oscar la continuidad fue un experimento que disfrutó, “dentro del proceso, el saber dónde encaja tu pieza en el contexto de siete horas, no en el contexto de dos horas, me refiero a la continuidad emocional la atmosférica, si aquí está lloviendo y después tengo que regresar cuatro meses después a esta otra locación que pasa al mismo, tiempo tiene que estar lloviendo y está nublado o no nublado, si ven la serie hay muchos momentos toda la luz y la parte atmosférica si vas de espacio a espacio hay una continuidad y muchos está rodado a meses de distancia”.

Créditos: (Especial)

Para el director de “Gravity”, la adaptación de una novela puede ser una experiencia distinta, “definitivamente los libros, sobre todo las películas que tratan de ser una visión literal de los libros, yo creo que generalmente fallan. Las cintas que toman el libro como punto de partida para una idea fílmica se convierten en una en una obra distinta en donde no es comparable lo puedes ver tú por ejemplo en El Resplandor de Kubrick, Stephen King lo odia, porque además no se ajustó a su novela, porque el director decidió hacer lo suyo y la novela es buenísima, pero la película también, son muy distintas”.

Y compartió, “cuando adapto algo no lo hago como escritor, sino porque lo voy a dirigir, entonces dejo de seguir las órdenes del libro y sigo las de la película que está surgiendo”.

Sobre la historia detalló, “la serie está compuesta por cuatro narrativas principales, una que brota de una novela, la del personaje de Kevin Klein, Stephen, donde hay un narrador en primera persona, otra que es la historia de Catherine, el personaje de Cate Blanchet, que está narrado en segunda persona, y la del mundo alrededor de Catherine, en su trabajo y en su familia, que está narrado en tercera persona. Pero hay una narrativa más importante, que es la que el público hace mientras está viendo todo”.

Créditos: (Especial)

“El cine mexicano es excepcional y muy impresionante, el que están haciendo cineastas mujeres, lo que hay a la vanguardia ahora resulta que son realizadores mujeres, que antes que nada son realizadores maravillosos, directores, que resulta que son mujeres, y eso es una coincidencia muy extraña, además se están atreviendo a tocar temas fuertes, difíciles”.

Y detalló, “ahora, en cuestión de la industria es otra cosa, el sexenio pasado se dejó de apoyar al cine y lo que creció fue esta industria de televisión, de las series, había muchísimo trabajo, pero también eso creó que el conocimiento se perdiera, el sentido de que gente muy joven entraba y de pronto le daban posiciones ya más de altura y no tienen las bases bien firmes para hacer sus puestos y eso se puede ver en resultados de algunos proyectos”.

Y aseguró, “es indispensable el apoyo al cine, espero que este sexenio las cosas mejoren”.

Datos

7 capítulos tiene la serie.

Se puede ver por Apple TV.

2018 Estrenó la cinta Roma.

Recientemente presentó la serie en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

En el festival presentó el cortometraje “An almost christmas story”, producido por él.

Por Nayely Ramírez Maya

Nayeli.ramirez@elheraldodemexico.com

EEZ