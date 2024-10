La fiesta de Comala llegó al FICM

La cinta Pedro Páramo, la adaptación de Rodrigo Prieto, que llega a la pantalla grande el 6 de noviembre, tuvo su estreno en la edición 22 del Festival Internacional de Cine de Morelia, con la presencia del elenco y del director mexicano.

Tras la proyección de la película Prieto aseguró, “me siento orgulloso de que me hayan considerado para ser el director, ya que da la oportunidad de que gente de todo el mundo tenga acceso a Juan Rulfo y a la cultura mexicana”, por eso espera que la gente pueda retomar la novela, pero también que las personas que no han tenido la oportunidad de leerla se adentren al mundo de Páramo, no importa si se lee primero o se ve la película, ya que es una compañera de la novela”.

Sobre los desafíos que encontró en la realización de la historia, el también cinematógrafo comentó, “más que un reto fue una expansión creativa, porque llevar esta novela tan compleja a una pantalla fue una tarea compleja, pero mi esperanza es que a pesar de la síntesis mantenga la complejidad, y que se pueda entender, pero que también existan las ganas de volverla a ver”.

Prieto además detalló, “al releerla volví a retomar el viaje de Juan Preciado en la novela, descubrí muchas cosas no sólo sobre México, sino de mis antepasados, mis raíces. Aprendí del dolor, esperanzas y desilusiones de los personajes. Ese sigue siendo mi viaje, he visto muchas veces la película y todavía me conmueve. Empezar con Juan Preciado y desfilar por cada uno de los personajes me mueve cada uno de ellos, ese es el viaje, acompañar a cada uno de los personajes y eso me llena mucho el alma”.

Y detalló, “quisimos traer esta obra, siendo un cuento de época. Por eso manejamos referencias, especialmente de fotógrafos mexicanos para crear Comala, incluyendo al mismo Juan Rulfo”, comentó.

Dolores Heredia, quien interpreta a Eduviges en la película, comentó que en todo momento en la filmación había una atmósfera de felicidad y tranquilidad, “todos teníamos a nuestro Pedro Páramo dentro y cada uno compartía ideas”.

Giovanni Zacarías (Dorotea) detalló que se siente orgullosa de pertenecer a este proyecto, "estamos viviendo una época de transición que tiene un énfasis en el universo femenino”.

Elenco

Manuel García Rulfo, Tenoch Huerta, Dolores Heredia e Ilse Salas.

Además Héctor Kotsifakis, Mayra Batalla y Roberto Sosa.

También Giovanna Zacarías, Noé Hernández y Yoshira Escárrega.

La película se exhibirá en cines en México a partir del 24 de octubre.

El 6 de noviembre llegará a la plataforma de Netflix, en más de 190 países.

