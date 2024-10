Ana Layevska tiene maestría en villanas

Con 27 años de carrera, Ana Layevska disfruta interpretar más papeles antagónicos que protagónicos, ya que se identifica más con el humor negro e ironía que manejan algunos personajes, como el de “Mariana” en la serie “Dra. Lucía”.

“Las amo, tengo una maestría en villanas, siempre me ha gustado dar vida a mujeres así, por todo lo que conlleva, pero desde chiquita he sido así, nunca quise ser la princesa del cuento, buscaba a las malas. Hasta la fecha, cuando veo caricaturas con mis hijos, me gustan más los antagónicos, son memorables”, detalló.

En este sentido detalló que prefiere ser odiada por la gente, tan sólo en la serie “Dra. Lucía”, su papel es una mujer ambiciosa que sólo desea tener poder y para esta segunda temporada, que se estrena este lunes en Azteca Uno, tendrá todo el que desea, ya que es la nueva directora del Hospital Matilde Montoya.

Desde su posición, “Mariana” seguirá molestando a “Lucía” (Marimar Vega), además de que estará involucrada en el desfalco monetario y de insumos del nosocomio, lo que terminará afectando su trabajo, lo que provoca tensión entre todos los personajes.

“La gente odia a personajes como ‘Mariana’, pero creo que es por esa necesidad de odiar a alguien, y prefiero que me odien, pero que me recuerden, porque eso quiere decir que estoy haciendo bien mi trabajo”, afirmó.

Señaló que no se identifica con las cosas negativas que hace “Mariana”, pero sí con la energía, ya que le ha puesto mucho de ella, como el ser irónica, impaciente y llena de humor negro.

ALEGRE POR LA COMPETENCIA

Además de este proyecto, Ana Layevska recientemente participó en la serie “Somos oro” de Amazon Prime Video y este mismo año se estrenará la cinta “El club perfecto”, en Netflix, por lo que se siente agradecida de que las plataformas llegaron con más oportunidades para los actores, aunque no todo es color de rosa.

“Si hay mucha diversidad, es real, pero no solo hay más trabajo, también hay más competencia, y finalmente lo que el actor quiere es trabajar y ejercer, en ese sentido es bueno tener más espacios”, finalizó.

POR PATRICIA VILLANUEVA VALDEZ

PATRICIA.VILLANUEVA@ELHERALDODEMEXICO.COM

EEZ