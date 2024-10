¿Cuáles son los retos de Claudia Sheinbaum como Presidenta de México?: "A Fuego Lento" analiza su agenda de Gobierno

El pasado 2 de junio, millones de mexicanas y mexicanos salieron a ejercer su derecho al voto para elegir a quien sería la próxima persona en tomar el Poder del Ejecutivo Federal, y fue el martes primero de octubre del 2024 que Claudia Sheinbaum Pardo subió al podio a consolidar la decisión del pueblo hace unos meses, al hacer la toma de protesta como la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos.

El día de hoy se cumplen dos días de gobierno de la Presidenta Constitucional de México, la primera mujer en llegar al cargo, tras 200 años de historia independiente de nuestra nación, y los expertos invitados de la Mesa de Análisis de A Fuego Lento para El Heraldo Radio, conducido por Isaías Robles y Alfredo González del Heraldo Media Group, hablaron sobre los riesgos para la gobernabilidad, la estabilidad financiera y el crecimiento económico, así como el combate al crimen organizado y la relación con el mundo, con Sheinbaum Pardo en el Poder.

En A fuego lento los expertos analizaron los retos de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum

La primera en intervenir es la analista política, Verónica Ortiz quien señaló que Claudia Sheinbaum va a tener un reto mayúsculo frente a la personalidad tan fuerte del expresidente Andrés Manuel López Obrador, "quien todavía forma parte del imaginario", dijo. Sobre si la presidenta podrá "alejarse de la sombra de AMLO", la experta consideró que "no se le harían esos cuestionamientos si fuera el caso de un hombre presidente", remarcó.

En ese sentido, planteó que Claudia Sheinbaum "va a tener que ir tomando las decisiones que tenga que tomar y la responsabilidad la asuma por completo, pues los éxitos y fracasos van a ser todos de ella".

Finalmente agregó que durante su discurso dado el 1 de octubre tras asumir la Presidencia de México le faltó la idea de reconciliación y de unidad de diálogo.

"Sí faltó esa mención al resto de los mexicanos, a ese 41% que no votaron, hay una parte del país que no votó por ella y no hubo una sola mención en su discurso", lamentó la analista política.