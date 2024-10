Nueva novela de Santiago Roncagliolo aborda el éxito y el infortunio

En América Latina, dice Santiago Roncagliolo (Lima, 1975), “nuestro infierno son nuestras sociedades, las injusticias y las grietas de lo que hemos creado”. Ese terreno donde “las mafias se van comiendo a los Estados” alcanza a todos por igual: ricos y pobres, exitosos y fallidos. En esa realidad se ubica también Maritza Fontana, la protagonista de “El accdiente” (Seix Barral, 2024), el nuevo thriller psicológico con el que el escritor peruano regresa a las librerías.



El mundo parece ideal para Maritza: es una abogada exitosa convertida en empresaria tras abrir un hotel boutique que llama la atención de la prensa de sociales, madre de dos hijas a las que puede darles todo, la gente mira con envidia su posición. Pero justo el día de su realización, el mundo comienza a desmoronarse y aquella vida de ensueño se convierte en un abismo que la termina ligando con la mafia hasta perderlo todo y terminar tras las rejas.



Originalmente, la historia surgió como un podcast narrado por la actriz Vanessa Bauche. Ya trasladado al papel, se trata de una aventura vertiginosa en la que se mezclan ambiciones, egoismos, injusticias y caídas de golpe sobre la realidad. Un castillo de ensueño que se desvanece y que no tiene otro escenario que Latinoamerica: “Lo que pasa es que somos las sociedades más desiguales que hay: eso significa que hay una gente que tiene mucho dinero para pagarse sus estados paralelos y otra gente que no tiene nada y hará lo que sea por un sueldo”.



Maritza encarna a las sociedades privilegiadas y Roncagliolo hurga en las llagas, aparentemente inofensivas, que comienzan a surgir en su entorno de riqueza y bienestar: una hija rebelde y sobreprotegida a la que no puede cuidar las 24 horas; un esposo con el que se ha perdido la franqueza; y una realidad terrible, más cercana de lo que ella cree, que involucra al violento mundo del hampa al que cree poder hacerle frente ella misma.



Así, todos los elementos están listos para hundir la vida perfecta de Maritza: “En un sistema que funciona lo más lógico es denunciar, pero en América Latina todos sabemos que la policía puede ser más peligrosa que los ladrones y que si no quieres que te cometan un crimen, un delito, el juez puede pedirte otro delito que es un soborno antes. En realidad todos queremos tener gobernantes que no sean corruptos, por ejemplo, pero la corrupción está súper extendida entre nosotros en pequeños gestos”.



Toda la historia es contada por Maritza desde la cárcel y ahí es donde trabaja la paradoja: “Lo que vas preguntándote es si es una caída en desgracia o una liberación, en algunas cosas ella siente que estaba más presa antes”. El intento por alcanzar los sueños a toda costa nos vuelve a mostrar otra realidad: “Una cosa que me impresiona es cómo nos obsesiona el dinero, incluso hasta la estupidez. Muchos políticos que caen presos por corrupción en muchos países de América Latina habrían vivido mejor sin ser corruptos, no iban a pasar hambre, no te va a faltar de nada, pero vas preso porque cuando ves el dinero, corres por el dinero, no te da ni tiempo de pensar”, dice.

ELEMENTOS

Actualmente, Roncagliolo reside en España donde también escribe guiones.

Sus historias se interesan por los huecos más oscuros que revelan al ser humano.

Ha sido ganador del premio Alfaguara y el Independent Foreign Fiction Prize británico.

Por Luis Carlos Sánchez

