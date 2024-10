Julieta del Río: "No es lo mismo anticorrupción que acceso a la información"

Julieta del Río advirtió sobre los riesgos que implica desaparecer el INAI Cuartoscuro

Julieta del Río, Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), adelantó que en la reunión que tendrán mañana con la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez le plantearán la importancia del Instituto así como la desinformación que existe en torno a la dependencia.

"La preocupación y la importancia de que la presidenta Claudia Sheinbaum cuente con este instituto, con estos derechos y pues segundo también la desinformación que existe sobre el INAI, se le va a aclarar los puntos que hablan de corrupción y demás, no es en esta etapa nosotros no tenemos nada que ver", sostuvo Julieta del Río.

Relató que la Secretaría Anticorrupción debería de velar por aplicar las sanciones y ver que no haya impunidad pero que el INAI se encarga solo de acceder a la información publica Foto: Cuartoscuro

Y añadió que un tercer punto que acordaron abordar los comisionados del INAI es "que reconsidere esta decisión, la importancia que llevaría que la presidenta contara con esto y no fueran a la opacidad, ojalá tengamos éxito y la propuesta de reingeniería del INAI".

En entrevista con Lupita Juárez para Noticias de la Tarde de El Heraldo Televisión que se transmite a través de la señal de El Heraldo Media Group se le cuestionó que opinaba de que la Secretaría Anticorrupción absorbería al INAI, a lo que la comisionada aclaró que no es lo mismo anticorrupción que acceso a la información.

Relató que la Secretaría Anticorrupción debería de velar por aplicar las sanciones y ver que no haya impunidad pero que el INAI se encarga solo de acceder a la información publica "nosotros lo que queremos hacerles entender es que no puedes ser juez y parte porque entonces si se crearía un estado de opacidad, no es lo mismo anticorrupción que acceso a la información".

Aclaró que los cuatro comisionados del INAI van con una mentalidad de diálogo, pero subrayó que desaparecer el INAI es perder la transparencia y sería una regresión.

