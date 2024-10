"Haremos todo lo posible en beneficio de los atletas y no para perjudicarlos": Rommel Pacheco, director de la CONADE

En el primer programa de Maca Diario, del Heraldo Media Group, transmitido este lunes 14 de octubre para El Heraldo Radio y conducido por Maca Carriedo, el nuevo director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco, habló sobre sus prioridades al mando de esta institución que se vio envuelta en muchas problemáticas relacionadas con las becas a los deportistas.

Al respecto, Rommel Pacheco contó que acudió al área de Alto Rendimiento de la CONADE y "le dije a todos que aquí venimos a ayudar a los deportistas y no a ver cómo los perjudicamos". Subrayó que esa fue la instrucción que se dio, siguiendo lo que también declaró la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de que queremos cuidar y apoyar a los deportistas mexicanos, mencionó.

Detalló que se hará una evaluación de las reglas de operación actuales de la CONADE y se harán las modificaciones correspondientes de acuerdo con la Ley de Cultura Física y Deporte, así como se consultará con la Junta Deportiva para conocer su punto de vista, "haremos todo lo posible en beneficio de los atletas y no para perjudicarlos", afirmó.

El trabajo en conjunto traerá excelentes resultados en el deporte: Pacheco

Pacheco planteó que los deportistas solo se preocuparán por entrenar y por ganar al tener todo lo necesario / FOTO: ESPECIAL

Para el director de la CONADE es una prioridad que todo el mundo tenga acceso al deporte, "que no sea un privilegio, vamos a ayudar a la transformación del país y por supuesto del deporte", expresó. Y para ello resaltó que siempre habrá comunicación, así como las puertas abiertas, donde la clave será trabajar de manera coordinada con todos.

"Que el deporte sea lo mas transparente (...) si hacemos un trabajo en conjunto creo que es mucho mejor tener muchas manos hacia un mismo objetivo, que una sola tratando de lograrlo", manifestó para El Heraldo Radio.

En ese sentido, Rommel Pacheco explicó que se hará un trabajo en conjunto con las Federaciones y el Comité Olímpico Mexicano para que "desde el punto analítico y científico los deportistas tengan todo lo necesario", como es el equipo, los entrenamientos, campamentos y esfuerzos que se requieran.

"Sé que hay un techo presupuestal, sé que hay reglas de operación, pero haremos todo lo posible (...) invitar también a la iniciativa privada para que formen parte de estos proyectos, que sea trasparente en qué se usan los recursos para que los próximos juegos y competencias se tenga el mejor de los resultados", apuntó.

Rommel Pacheco expresó que la idea es que los deportistas solo se preocupen por entrenar y por ganar al tener todo lo necesario, "yo lo que más quiero es que los deportistas tengan todo para que ganen medallas", admitió.

"Sé que el presupuesto es finito, pero sé que trabajando de la mano y también con la Cámara de Diputados, con Hacienda. con la Cámara de Senadores, invitando a todo mundo, la Secretaría de Salud, Educación Pública, Seguridad, creo que todos con un mismo objetivo creo que tendremos excelentes resultados", aseguró.

Me gustaría terminar con esa brecha que lleva muchos años: Pacheco

El director de la CONADE manifestó para El Heraldo Radio que le gustaría terminar con esa brecha que lleva muchos años, en la cual no se apoya a los deportistas que lo solicitan, "me gustaría terminar con ella y para eso me gustaría tener el apoyo del gobierno de los estados", dijo.

"Yo lo viví como deportista (...) para mis papás sí fue un sacrificio conseguir los apoyos para que yo pudiera ir a las competencias y yo alcanzara mis sueños (...) eso es lo que pretendo evitar que los niños desde sus estados tengan lo necesario para que no tengan que abandonar su familia", contó Pacheco.

Finalmente, Rommel Pacheco agregó que el deporte "te da valores, te forja y te ayuda a tener esa fortaleza física y mental (...) yo siempre pensé que después del deporte vendría un futuro diferente, por eso estudié y por eso me preparé, de todo se aprende y mientras más preparado tienes mayores herramientas (...) un gusto estar aquí, no soy perfecto pero hacer un buen equipo con las personas indicadas, diálogo y apertura puedes llegar a los objetivos establecidos", concluyó para Maca Diario.

