En una urna no se va a poder seleccionar la capacidad de quienes serán los próximos legisladores: Juana Fuentes

En el marco de la Reforma al Poder Judicial, el pasado sábado 12 de octubre, el Senado de la República definió al primer grupo de jueces y magistrados que serán elegidos por el voto popular en las elecciones del 2025, mediante una ‘tómbola judicial’ con la cual se determinaron 464 personas magistradas de circuito y 386 personas juezas.

En dicho proceso de insaculación, el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, anunció que el total de plazas existentes sería de 927 para magistraturas de circuito y 772 referente a juzgados de distrito, donde la mitad de ellos serán elegidos para 2025 y el resto en las elecciones de 2027.

En ese sentido, Juana Fuentes, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) manifestó en entrevista con Oscar Mario Beteta para El Heraldo Radio que el proceso de insaculación para la elección del primer grupo de legisladores "fue un momento muy doloroso".

"Cuando tu proyecto de vida lo ponen en una tómbola te das cuenta de quienes están a cargo de la elaboración de las leyes, (...) no tuvieron la mínima consideración (...) se trata de muchas vidas, no solo estaba de por medio el futuro profesional y económico de las personas, sino también el de muchas familias y sus hijos, no fueron tomados en cuenta", apuntó Juana Fuentes.