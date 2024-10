Cuidan la salud mental

Una de las especialidades que acompaña a lo largo de su tratamiento, e inclusive después de este, a un paciente de cáncer de mama es la Psicooncología. “Somos psicólogos clínicos que nos formamos en esta especialidad en cuanto a la atención del cáncer”, explicó en entrevista con Mente Mujer la maestra Patricia Eugenia Sandoval Guzmán, psicooncóloga en Fucam.

Actualmente, la contención psicológica en el tratamiento de esta enfermedad se ha convertido en un factor fundamental, esto se vio reflejado en 2022 cuando, de acuerdo con información del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, de enero a septiembre de dicho año, la atención emocional a pacientes con cáncer aumentó 23 por ciento.

(Créditos: Leslie Pérez)

“Está comprobado que la presencia y la intervención psicooncológica desde diferentes enfoques impacta en el proceso de tratamiento, y en el proceso de la atención, y en la adherencia al tratamiento”. Mtra. Patricia Eugenia Sandoval Guzmán. Piscooncóloga en Fucam.

“Lo que hacemos es evaluar cuáles son las condiciones con las que cuenta una paciente o un paciente para enfrentarse a un proceso de enfermedad. Es decir, esta evaluación tiene que ver con identificar cuáles son los recursos que van a permitir que el paciente se pueda adaptar a lo largo del proceso de tratamiento. Recursos que tienen que ver con su red de apoyo, con su estilo de afrontamiento, que tienen que ver con qué es lo que sabe sobre la enfermedad, también su historia… aquellos aspectos que están involucrados en cómo está interpretando lo que está pasando”, detalló la especialista.

(Créditos: Leslie Pérez)

“Posteriormente de identificar todos estos recursos, de hacer este análisis inicial, generamos un plan de tratamiento para acompañar al paciente a lo largo del proceso con lo que se vaya presentando con la enfermedad”.

De acuerdo con la especialista, la psicooncología está presente en los diferentes momentos de la enfermedad, “está incluso desde la promoción de estilos de vida saludables, de conductas de autocuidado que llevan a una persona a poder atenderse, cuidarse y en algún punto llegar a recibir una atención oportuna. Pero también en el momento del diagnóstico”, un momento clave del proceso, ya que, de acuerdo con la maestra Sandoval Guzmán, “si algo recuerda la mujer que se enfrenta al cáncer de mama, es ese momento de la noticia”.

“En el caso de Fucam, tenemos justo un programa dedicado a cuando la mujer recibe la noticia de cáncer, está un psicooncóloga, que es tu servidora, para poder apoyar y acompañar a la paciente”, explicó Patricia.

Como último mensaje, en el marco del 19 de octubre, la maestra Patricia recalcó en “hacer notar que las mujeres todavía nos hace falta mirarnos nos cuesta trabajo dejar de ver a otros, dejar de cuidar a otros, dejar de compararse con otras personas, mujeres y con ello poder verse a sí mismas, identificar sus necesidades y en ese identificar sus necesidades atender y realizarse sus propios estudios más que por el miedo más bien es porque no se ven a sí mismas porque no tienen tiempo, porque están enfocadas en cuidar de otros y no nada más tiene que ver con mujeres que son madres, tiene que ver también con mujeres que están saturadas de actividades”.

PAL