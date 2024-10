Considera Rubén Moreira como un acto de terrorismo el homicidio del alcalde de Chilpancingo

El coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, consideró como un acto de terrorismo el homicidio del alcalde de Chilpancingo, Guerrero, Alejandro Arcos Catalán, quien apenas tenía seis días en el cargo.

Durante su programa: “Con peras, manzanas y naranjas”, que se transmite a través de sus redes sociales, el líder priista indicó que fue un acto de terrorismo “porque infunde miedo en la población, trata de paralizar todas las actividades de la gente, fue el más atroz, una vida muy joven. Nos habla de la falta de estabilidad, de la falta de gobernabilidad, de la carencia del derecho en una entidad muy importante del país”.

Moreira Valdez se refirió a la estrategia de seguridad planteada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y mandó un mensaje a Morena y al gobierno. “Cuando uno va a enfrentar al crimen, tiene que partir de decirse la verdad, y en la presentación que hicieron sucedió un incidente. Resulta que se proyecta una gráfica en la cual se menciona cuáles son los estados más violentos por cada 100 mil personas, y el estado más violento es Colima, con 96.7 y luego sigue Baja California, con una cifra muy alta y los más tranquilos, con menos homicidios, son Yucatán, Coahuila y Aguascalientes”.

Sin embargo, “en ese momento se dan cuenta de que eso no le ayuda a Morena y cambian la gráfica por otra que para empezar contiene, yo quiero suponer un error, tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, pero no están colocados por cada 100 mil habitantes, están colocados por el número de homicidios y entonces el más violento es Guanajuato, Baja California y Estado de México”.

“A mí me preocupa una cosa, yo no dudo que Omar García Harfuch sea un buen policía, no lo dudo, pero creo que no va tener efectividad porque no tiene fuerza su mando, todo está en el Ejército. Si hay un homicidio, hay que ver qué se va a hacer y entender la causa, no caer en la tentación de variar las cifras de homicidios”, subrayó.

El diputado priista confió en que el gobierno federal tenga éxito en su estrategia de seguridad, pero “en el siguiente presupuesto debemos poner fondos para la construcción de policías municipales y estatales. Y en esa vertiente de cooperación que plantearon con estados y municipios, debe haber un programa de seguridad para ellos, si no cambian a los policías municipales, pueden llenar de guardas nacionales todo el país y las policías corruptas les van a decir a los delincuentes dónde andan los de la Guardia Nacional, así tan sencillo y tan fácil”.

En otro tema, Rubén Moreira mencionó la propuesta que hizo en la Cámara de Diputados para que lo más pobres no paguen el servicio de electricidad y llegue a todos los rincones del país, a los más alejados, para que a ningún mexicano le falte. Dijo que retó a Morena y al Partido del Trabajo (PT) a incluir el suministro eléctrico como un derecho humano, pero los legisladores del oficialismo rechazaron la iniciativa.

“Perdimos la oportunidad porque Morena y PT, sobre todo el PT, no quisieron que el acceso a la electricidad sea un derecho humano”, puntualizó.

