PIB per cápita, con avance paulatino

El Producto Interno Bruto (PIB) per cápita del país, al cierre del tercer trimestre de 2023 se ubicó en 190 mil 891 pesos anuales (con datos constantes de 2018), con lo que superó los resultados desde 2020.

Sin embargo, para México ¿cómo vamos? hay más potencial, ya que se estima que la economía mexicana crecerá en 2023 en niveles mayores a 3.2 por ciento.

Adriana García, coordinadora de Análisis de México ¿cómo vamos?, en entrevista con El Heraldo de México, reveló que “no hemos incrementado la riqueza en los últimos siete años; el PIB per cápita que es el que nos importa a los mexicanos se está rezagado”.

Destacó que, en 2018, el PIB per cápita era de 193 mil 984 pesos, en 2019 empezó una desaceleración a 191 mil 563 pesos por persona, y para 2020 se dio el mayor retroceso hasta 172 mil 976 pesos; ahora se ha dado una recuperación paulatina, pero “aún no es suficiente, pues no hemos llegado al nivel antes de la pandemia”.

Reconoció que, hasta noviembre de 2023, México ha sorprendido por su avance en la actividad económica, como resultado de que Estados Unidos no entró en recesión; esto, sirvió como motor de crecimiento para el sector externo del país, pues ocho de cada 10 exportaciones mexicanas se destinaron al país vecino.

Además, México desplazó a China como primer socio comercial, y al efecto de relocalización (nearshoring).

Resultado de esto, dijo que México tiene un mayor dinamismo, ha recibido más inversión, en sectores como la construcción, transporte, almacenaje y comercio.

“El nearshoring y que EU no entrará en recesión hicieron que las proyecciones de la economía cambiarán y fueron revisadas al alza en 2023, por eso el año fue muy dinámico, aunque en México ¿cómo vamos? la meta de crecimiento es llegar a 4.5 por ciento anual”, afirmó García.

Por Yazmín Zaragoza

yazmin.zaragoza@elherladodemexico.com

EEZ