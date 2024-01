De los liderazgos feministas a la legislación vs la violencia

La batalla de las mujeres mexicanas en contra de la violencia, ha sido un marcaje de tinta roja que poco a poco se volcó a morado como símbolo de resistencia, gracias al trabajo de feministas entrañables, que se han esforzado por transformar la vida pública del país con liderazgos de acción, cuyo objetivo es erradicar la violencia en contra de las mujeres y modificar las estructuras opresoras que las generan. Una de las referentes en este camino es Marcela Lagarde, antropologa, feminista, y docente, quien hace 17 años acuñó el término feminicidio a nuestra legislación, cuando se promulgó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ahí cuando a nadie parecía importarle que las mujeres fueran sujetas jurídicas específicas, la también investigadora describe: “ejercimos un liderazgo muy importante para convencer a las propias colegas con las que teníamos que trabajar, ese es el arte de la política, ponerse de acuerdo entre quienes piensan diferente, hicimos de todo para convencer a los partidos políticos, a la mesa directiva, al Senado, fue una revolución de las mentalidades basada en el conocimiento científico, por primera vez medimos el feminicidio en México, por primera vez tuvimos mapas de todo el país con un semáforo de intensidad, para saber en dónde hay focos rojos de violencia, de violación y de abuso contra mujeres y niñas, dónde están, porque es ahí donde se produce el feminicidio; antes la gente adivinaba y nosotras insistimos, investigamos y llevamos los resultados a todos los gobiernos, grupos de mujeres feministas hicimos el recorrido volcando los resultados para hacer una política seria, integral, nacional y local y erradicar las violencias conociendo las causas, por eso la ley usa la palabra -erradicar- que significa ir a la raíz”.

(Crédito: Especial)

Cuando Lagarde propuso la creación de la Comisión Especial del Feminicidio los congresistas varones las acusaron de romper el principio de igualdad, por lo que señala: “por primera vez se incluyó la palabra mujeres en el título de la ley, pesé a la negativa de los colegas que decían que también tenían que estar porque a los hombres también los matan, por eso defendimos la diferencia en el tipo de violencia que existe en contra de las mujeres causada por la desigualdad, las mujeres no son los hombres y las mujeres no son cualquiera, hay una relación biológica y genérica bio sexual”. Esto pasa también hoy con el llamado “borrado de mujeres” en donde se pretende imponer una definición negativa como “no binarias” lo cual genera un desplazamiento de las mujeres en distintos ámbitos sociales, “no somos una variantes de la diversidad, somos la mitad de la humanidad”, puntualizó la también activista, quien en conjunto con diputadas de todos los partidos políticos de aquel entonces, recorrieron el país, para crear un comité científico que le diera una calidad académica a la legislación, en torno a ello Lagarde destaca: “nuestro trabajo fue sacar el problema del amarillismo, de la nota roja, y colocarlo como uno de los grandes problemas nacionales en nuestro país, ahora 17 años después de que se aprobó la ley, sigue siendo un gran conflicto, porque la gente que ha intervenido en la búsqueda de políticas públicas, se ha basado en lo que creen y ocupan puestos sin formación sobre una materia que tiene bases criminalísticas”.

Pese a esto, la antropóloga no está de acuerdo en que no se ha avanzado en la disminución de la violencia, por lo que refiere: “ya se ha iniciado una disminución con cifras gubernamentales, como las instancias de salud, el INEGI, es decir hay un conjunto de emisores de información que hay que registrar…no se olviden que antes como ahora había una guerra de cifras, el gobierno local daba una cifra, el federal otras cifras y el movimiento de mujeres otras cifras, es terrible la manipulación oportunista de esta tragedia… cuando empecé a impulsar un cambio legal nadie quería eso”, además gracias a Ley General, se obtuvieron avances institucionales como los centros de atención especializada para víctimas, áreas de género en dependencias gubernamentales, fiscalías especializadas en feminicidio, investigaciones sobre la perspectiva de género, alertas estatales y la identificación de la “violencia feminicida” término creado por Lagarde, junto con la descripción de feminicidio tal como quedó incorporado en la ley, que identifica en el artículo 21“la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”, esta definición legal es hoy la herramienta de cientos de colectivas en Latinoamérica para la identificación de las agresiones de género.

(Crédito: Especial)

Marcela Lagarde, ha formado a miles de mujeres feministas con sus investigaciones y libros, como el de “Claves Feministas para Liderazgos Entrañables”, en donde destaca la participación política de las mujeres, por lo que no duda en celebrar lo que ocurre hoy en el proceso electoral: “hoy, a 70 años de la aprobación del voto femenino, va a haber la posibilidad de eliminar la exclusión política de las mujeres que podían ocupar todos los cargos menos el de presidenta, estoy muy contenta porque esto es parte de los avances. Yo acompañé a mi mamá cuando tenía 9 años, cuando votaron las mujeres en México, no sé porque no llevó a mis hermanos, pero me llevó a mi y eso me impactó para toda la vida, me emociona, yo convoco a todo el mundo, tenemos la oportunidad única en la historia, nunca se había presentado la oportunidad de tener una presidenta mujer y de tener una presidenta progresista porque una de las candidatas es de izquierda, es una lideresa entrañable, de las mías. Le tengo especial admiración por su camino, ella no empezó siendo feminista, ella empezó siendo dirigente estudiantil, ha gobernado una de las ciudades más importantes del mundo y llevó a su gobierno algunas políticas que tienen que ver con erradicar la violencia y poco a poco se fue formando también en la perspectiva de género, me parece que cada vez lo ha integrado mejor, hoy hay una alternativa y búsqueda de transformar en derechos las carencias”.

(Crédito: Especial)

*35 % Disminuyó el delito de feminicidio en 2023 según la SSPC.

*25 Declaratorias de alerta de violencia de género hay en nuestro país.

*1ª investigación científica sobre violencia de género en México.

*2012 se tipifica el feminicidio a nivel federal.

