Ernesto Zedillo: "El gran reto de México es defender la democracia y evitar una regresión"

Defender la democracia y evitar una regresión en ésta, son el mayor reto que actualmente se tiene, aseveró Ernesto Zedillo Ponce de León, quien fuera presidente de México del 1 de diciembre de 1994 hasta el 30 de noviembre de 2000.

Ello, durante el evento “Día Actinver”, organizado por Grupo Financiero Actinver, en el que advirtió que no hablaría de México al participar junto con José María Aznar, expresidente de España, en la ponencia de clausura.

“Creo que el mayor reto es proteger la democracia, si protegemos la democracia, si evitamos esta regresión democrática que estamos viendo en algunos países y sanamos las heridas que se le han causado entonces soy optimista”, refirió en exmandatario.

Esta declaración no solo causó los aplausos de los asistentes, sino también la broma del moderador, Leo Zuckerman, sobre qué el exjefe del Ejecutivo mexicano no estaba hablando de México, sino de Venezuela, Cuba o Nicaragua.

Preocupado por la economía en México

Comentó que cuando se piensa en lo que está pasando actualmente desde una perspectiva histórica de dónde estaba el mundo hace 200 años, 50 o 30 años, se reconoce que el mundo ha progresado, en el cual se han encontrado nuevos retos y se han encontrado fracasos, unos muy serios.

“Y en este momento hay una gran preocupación no solamente en cuanto el tema económico, sino también en cuanto a los temas políticos”, dijo.

No obstante, deliberó el que algunas personas, esta situación les está llevando a cuestionar si alguna de las referencias que se han tenido en la mayoría de los países, en las últimas décadas, han dejado de tener vigencias y “hay que buscar algo distinto o algo muy distinto”.

Y si bien, dijo, que están en todo su derecho, los invitó a hacerlo de manera considerablemente más reflexiva y no hacer simple referencia a las grandes etiquetas, como la economía de mercado, el capitalismo o el neoliberalismo, este último que nadie ha explicado y que es solo un término muy popular.

“Cada vez que un político no entiende algunas cosas y quiere insultar algo le dice neoliberal”, manifestó, lo que también le hizo ganar los aplausos de la audiencia y agregó:

“Y yo soy, desde niño, me declare liberal, soy un liberal, desde lo económico, clásico, tradicional y desgraciadamente ya no tengo ningún atributo físico que dijera yo soy neo, ya no tengo nada, así que yo soy un liberan clásico”, resaltó.

Ello, sin mencionar directamente al actual Jefe del Ejecutivo, quien es muy asiduo a hacer referencia a lo tiempos de los neoliberales, cuando es cuestionado en temas de seguridad, salud, educación, entre otros.

