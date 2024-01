Trump, “un enviado de Dios”

Y el 14 de junio de 1946, Dios vio hacia su planeado paraíso" y dijo "necesito un cuidador". Entonces Dios nos dio a (Donald) Trump".

Esa es la frase inicial de un video que circula profusamente en redes sociales conservadoras de Estados Unidos y que con el evidente beneplácito del exmandatario lo presenta, literalmente, como un mensajero divino.

El 14 de junio de 1946 es la fecha de nacimiento de Donald Trump, y si bien la afirmación del video parece un tanto exagerada, en Estados Unidos hay quien no sólo cree, sino que lo divulga. Y su posible audiencia es de millones de personas.

El corto fue supuestamente preparado por seguidores de Trump y mencionado, repetido y agradecido por el propio aspirante en sus redes sociales.

El alegado vínculo con Dios es uno de los argumentos que han puesto a Trump en lo que parece la senda hacia una inevitable candidatura presidencial republicana, y quizá el retorno a la Casa Blanca.

El video que presenta al exmandatario como el enviado de Dios para cuidar y proteger a EU, ha provocado sensación en medios políticos de un país, que en sus mitos fundadores cita sus orígenes como una nación defensora de la libertad de creencia, pero también como una nación cristiana y hasta encargada de proteger la segunda llegada del Mesías.

El impacto del republicano Trump entre grupos religiosos conservadores ha sido motivo de repetidos análisis.

Para Tim Alberta, autor del libro The Kingdom, the Power and the Glory (El Reino, el Poder y la Gloria), la ecuación es simple: los evangélicos ganan poder.

"Trump hizo campaña para Presidente en 2016 prometiendo que si era elegido, los cristianos tendrían poder. Se lo dio. Se lo dio de una manera que, posiblemente, ningún mandatario estadounidense lo ha hecho en la historia moderna. Y cuando tienes poder, muy rápidamente puedes perder de vista tus principios, tus valores y tus creencias".

Ciertamente no es nuevo reportar que Trump ha sido adoptado por la derecha cristiana estadounidense, especialmente la denominación evangélica. Pero ese es un sector que representa a por lo menos 20 millones de votantes y es posiblemente uno de los mayores y más disciplinados bloques políticos en el país.

Más aún, de acuerdo con el Centro Pew de Investigación, 24% de estadounidenses se identifica como evangélico y 68% de los evangélicos blancos apoya a Trump.

Las creencias de ese grupo, que van del literalismo de la Biblia a Estados Unidos como protector del estado de Israel, tienen un impacto considerable en la formulación de políticas públicas, de la enseñanza del "creacionismo", en paralelo a la teoría de la evolución a posiciones en torno a derechos reproductivos o de género.

Durante su campaña electoral de 2016, luego durante su Presidencia, Trump cultivó los vínculos con la derecha religiosa estadounidense, a la que algunos van tan lejos como a compararlo con David, el héroe que según la Biblia mató a Goliat y después, como rey, unificó a las tribus judías.

"Los reclamos de Trump sobre un mandato divino son centrales para su intento de convertirse en el primer dictador de EU", indicó Michael Sean Winters, en la publicación National Catholic Reporter.

Trump celebró un mitin en New Hampshire para las primarias de hoy, en las que las encuestas lo dan ganador frente a Nikki Haley.

POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS

EEZ