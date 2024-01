Glen Powell aprende de sus colegas: “Tuve una gran escuela con Tom Cruise, en Top Gun: Maverick"

Glen Powell visitó Ciudad de México para presentar su más reciente película Anyone but You (2023), con la que regresa a su género favorito para filmar y ver: la comedia romántica. Bajo la dirección de Will Gluck (Easy A, 2010), en la trama que moderniza a las chick-flicks, sin perder su esencia, el actor comparte créditos con Sydney Sweeney.

Powell, quien alcanzó la popularidad con su participación en la serie Scream Queens (2015), formó parte de importantes elencos en el pasado, como en Hidden Figures (2017) y Top Gun: Maverick (2022), fue en ésta última en la que conoció al colega al que considera su gran maestro y mentor.

“Tuve una gran escuela con Tom Cruise, en Top Gun: Maverick. Escuchar cómo él habla del cine y al comprender la manera que él construye las películas para las salas y la forma en la que piensa en las audiencias… Tengo que decir que me siento muy afortunado por la experiencia que viví con él”, reveló Powell, en entrevista.

Powell lo dice sin darle vueltas, Cruise es “mi amigo y mentor”. El protagonista de la saga Mission: Impossible se dio tiempo para ayudar a Glen y a Sydney a comprender “cómo el público iba a digerir esta rom-com, que iban a sentir cosas y cómo hacer para que esas emociones fueran épicas, grandes y emocionantes”, compartió Glen.

Una de las grandes lecciones que el histrión de 35 años recibió de Tom fue saber que ahora con la evolución de la industria, con la llegada del streaming, si la gente sale de su casa para irse a sentar dos horas en una sala cinematográfica, “hay que justificarlo, tienes que hacer que el contenido sea digno de verse”, aseguró Powell.

Una comedia romántica de hoy

Para Glen, Anyone but You ofrece una trama con la que la Generación Z, y obviamente los Millenials, pueden identificarse. “Algo muy interesantes es la manera en que la obtenemos la información (…) La comedia romántica existe gracias a que tiene un ritmo y una cadencia diferente”, consideró.

El histrión reflexionó en que hay que “justificar” la atención que la gente le preste atención a los contenidos. “Hay una musicalidad en esta película, va a paso rápido y es muy divertida. Pero para que el cine se mantenga, hay que seguir ganando la atención de las personas, ahora con TikTok y todo a lo que hacemos scroll”.

Powell aceptó que es fan de las chick-flicks y por eso aceptó ser parte de esta porque “la forma en la que la gente está respondiendo a ella es muy cool”, lo que garantiza, tras la pandemia que los cines continúen, “cuando tienes una experiencia colectiva, del romance o las lágrimas, recuerdas las películas de manera diferente”, finalizó.

