Indira Vizcaíno mantendrá los “Diálogos por la Transformación” durante periodo electoral

Indira Vizcaíno Silva, gobernadora de Colima informó que no suspenderá sus ruedas de prensa semanales, “Diálogos por la Transformación”, con el argumento de que no violará la Ley Electoral al tocar temas de relevancia social.

“Yo no veo una razón específica por la cual tendríamos que suspender, obviamente estaremos cumpliendo y respetando lo que la propia norma electoral indica, es decir: informar de manera específica asuntos de relevancia para la sociedad, sin llevar actos o eventos masivos de entrega de programas sociales, etcétera”, manifestó en la rueda de prensa de este miércoles.

Cuidará la legislación electoral

A pregunta expresa sobre el tema, la mandataria estatal aseguró que estará cuidando la legislación electoral y que, en ese sentido, cualquier observación sería subsanada, aunque siempre manteniendo la información de los temas relevantes.

Desde el inicio de su administración, Vizcaíno Silva ha realizado doble jornada de los “Diálogos por la Transformación", ya que con el objetivo de descentralizar su gobierno realiza dichas ruedas de prensa tanto en la capital colimense, como en el puerto de Manzanillo.

Aunque no especificó si esta dinámica se alterará, la morenista no mostró sus intenciones de aplazar sus mensajes en alguna de las dos sedes, aunque no son constantes, pues se han registrado varias semanas sin que salga ante los medios de comunicación locales.

