Miguel Ángel Navarro Quintero encabeza la 2da entrega de apoyos a 6 mil productores agropecuarios con una inversión de 50 mdp

El gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, encabezó la 2da Entrega de Apoyos a Productores Agropecuarios de Nayarit, herramientas que llegan a dar un gran impulso al trabajo que a diario desarrollan y que además, les facilita el desempeño de su trabajo.

Se trata de 50 tractores, 49 rastras, un tractocamión y unidades de apoyo para ganadería en beneficio de 6 mil productores nayaritas, con una inversión superior a los 50 millones de pesos.

En su intervención, el mandatario nayarita informó de todo el trabajo que se desarrolló y que está en progreso en la entidad, las obras necesarias que por años se habían convertido en un anhelo ciudadano, hoy se están consolidando, en beneficio de más de 6 mil productores.

"El día de hoy venimos a entregarles tractores que no son para los que ejercemos la responsabilidad pública, son para quienes ejercemos la responsabilidad pública que son ustedes, son de ustedes los tractores, son de ustedes los pies de cría que estaremos dando al rato en la ganadería y no como en el momento pasado, que llegaban las cabezas de ganado que se iban al rancho del que gobernaba, totalmente reprobable, eso se acabó. Estamos trabajando también en muchas necesidades de ustedes como sembradoras, como trilladoras, elementos que ustedes necesitan para sembrar día a día, no sufran, vamos a sacar adelante el campo. Ese patrimonio que ustedes ven, que se suma al que ya entregamos, es un patrimonio que compramos nosotros, no perdamos la capacidad de asombro, hay muchas cosas que nos ha dado el señor presidente, pero hay muchas cosas que hemos hecho nosotros", expresó.

Navarro Quintero dijo que es un honor seguir trabajando por los miles de ciudadanos que confiaron en él y en su proyecto de trabajo, destacó que todos los días es un reto que asume con gusto el seguir llevando las riendas de la entidad y continuar con una gestión constante para consolidar grandes proyectos.

Destacan trabajo del gobernador

Por su parte José Manuel Suárez Ayón, productor de ganado de Zapotán municipio de Compostela y Ramón Flores Ruiz procedente del norte de Nayarit, coincidieron en respaldar el trabajo que se realiza en la entidad, ya que este llega a todos los sectores, beneficiando a las y los nayaritas sin distinción alguna.

En este mismo acto, desarrollado en las instalaciones del Auditorio Amado Nervo de Tepic, el gobernador del estado, estuvo acompañado por las presidentas de los poderes Judicial y Legislativo, Aracely Ávalos y Nataly Tizcareño Lara, así como de presidentes y presidentas municipales, diputadas y diputados locales, integrantes del gabinete legal y ampliado y representantes de los medios de comunicación.

dhfm