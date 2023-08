Con serie "Ellas soy yo. Gloria Trevi" crean red de apoyo para mujeres

La complejidad de que una víctima no se pueda alejar de quien le hace daño de forma física, sexual, psicológica o económica tiene una de sus expresiones en lo que vivieron más de 70 personas, incluida la estrella pop Gloria Trevi, con el abuso del ex productor musical Sergio Andrade.



Visibilizar este caso de forma masiva, para tratar que no se repita, es un objetivo que la productora Carla Estrada tiene con el estreno, en las primeras horas del 11 de agosto en la plataforma ViX, de la bioserie Ellas soy yo. Gloria Trevi, con la que se logró implementar un red de apoyo en México y Estados Unidos para mujeres.

"El equipo detrás de cámaras está conformado por mujeres que hoy levantamos la voz en contra de todo tipo de violencia. La realidad supera la ficción, teníamos una única oportunidad, en un momento único, y no la íbamos a desaprovechar; llegar a millones de personas", expresó Estrada.

Carla aseguró que con Ellas soy yo… quiso "contar la historia de muchas mujeres para visibilizar todos estos temas e intentar que no sucedan más". Para lograr esa meta, entre las investigaciones realizadas por ella y los guionistas se toparon con el proceso para quebrantar la voluntad de una víctima, algo muy usual en las sectas.



Carla Estrada asegura que con Ellas soy yo… quiere "contar la historia de muchas mujeres para visibilizar todos estos temas e intentar que no sucedan más". Foto: Cortesía

El modus operandi de los victimarios —que se cataloga como "complejo, abusivo y perverso"— es el mismo que siguió Andrade, por lo que para evitar que más niñas, adolescentes y mujeres sufran algo así, como parte de un esfuerzo en conjunto, se lanzó el micrositio Ellassoyo.com/orientacion.



En este espacio, quien lo necesite, encontrará enlaces directos a instituciones y asociaciones civiles que brindarán orientación y atención a víctimas de cualquier tipo de violencia y lo mismo recibirán denuncias de familiares, amigos o conocidos de alguien que pueda estar pasando por algún tipo de trata o forma de explotación.

La actriz venezolana Scarlet Gruber es quien dará vida a "Gloria Trevi" en la bioserie. Foto: Cortesía

"Este micrositio será una especia de oído que las escuche y que, seguramente, las guie. La invitación es ingresar y que se difunda, para que la información llegue a quienes necesiten la ayuda", urgió Estrada. Así, Carla reveló que se sumaron el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México y la CONAVIM.

Y la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, A.C., Alumbra. Una luz contra el abuso infantil, SINATRA, que busca imposibilitar la trata de personas; el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y Alternativas Pacíficas. En EE.UU. la National Domestic Violence Hotline y la National Human Trafficking Hotline.

Los números de Ellas soy yo

500 actores.

50 capítulos.

5 capítulos se estrenarán semanalmente.

11 de agosto será el estreno en ViX.

El éxito de ViX

En ViX tienen una apuesta por el contenido diverso y competitivo, "con el que se identifique la audiencia".

Desde la plataforma consideran que la bioserie tiene "un mensaje directo contra la trata de personas y la no violencia".

La apuesta de la plataforma de streaming son los 600 millones de hispanoparlante en el mundo, "quienes buscan contenido hispano".

ViX ha tenido un año de éxito, al rebasar su objetivo de producir más de 70 contenidos originales.

ViX apostará por la Inteligencia Artificial (AI), pero "sin dejar atrás el sentido y sentimiento humano".

