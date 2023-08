"México necesita un periodo de conciliación y es lo que estoy buscando": Adrián Rubalcava

El conocido lema europeo “la unión hace la fuerza” es la frase que describe a Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa, conocido por muchos como Dragón, sobrenombre que le ha permitido relacionarse más cercanamente con la población, a la que ha servido durante más de 17 años.

Desde su oficina, ubicada en el primer piso del edificio de la alcaldía, el edil aseguró que el diálogo entre los diversos partidos políticos es lo que se necesita si lo que se pretende es lograr el mayor beneficio para los habitantes de la Ciudad de México, por lo que, con miras a ganar las elecciones locales de la capital del país, los partidos de oposición deberán promover a candidatos conciliadores, de lo contrario podrían no sobrevivir el proceso.

“La soberbia es nuestro principal enemigo en la alianza, todos creemos que todos podemos, todos creemos que podemos solos y no nos estamos dando cuenta de que esto nos va a llevar a que la alianza no sobreviva, entonces, tenemos que ser humildes para que seamos competitivos”, mencionó.

En entrevista con Blanca Becerril para la sección Perfiles de Heraldo Media Group, Rubalcava afirmó que, contrario a lo que se dice en algunos círculos, la elección de la Ciudad de México aún no está decidida y sostuvo que, independientemente del partido que gane el próximo año, a la nueva mandataria o mandatario capitalino le tocará crear consensos entre las diferentes fuerzas políticas de la ciudad para lograr buenos resultados.

“La elección, aunque queramos decir que ya está ganada, no está ganada, en la ciudad va a haber una contienda. Yo creo que México hoy necesita un periodo de conciliación y eso es lo que estoy impulsando, reconciliar a las fuerzas políticas, porque ya a México no le da para más y qué mejor que pudiera ser un conciliador en donde todos los diputados pudieran ponerse de acuerdo, eso hace muchos años que no lo vemos”, propuso.