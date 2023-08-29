Últimas noticias
Suscrí­bete: Ventas: Newsletter: Juegos:
Encuéntranos en:
El Heraldo de México Haz click aquí para hacer tu
CÚPULA

Cuestionario de Proust: respuestas del actor Mario Iván Martínez

Para entender las ideas más peligrosas debemos, primero, comprender y desenterrar qué nos mueve como seres humanos. Lea, diviértase, y, ¿por qué no? Conózcase a usted mismo

EDICIÓN IMPRESA

·
Créditos: Especial

 El escritor francés Marcel Proust respondió una serie de preguntas, a los 13 años, sobre su personalidad; las contestó con una elegante evasión, pero a los 20 años volvió a ellas, reafirmando, esta vez, su ser. Son cuestionamientos que desentrañaron su persona, obligándolo a conocerse a sí mismo. Este cuestionario está formado por interrogantes peligrosas, no porque pudieran hacerlo caer en cama, sino porque lo retaron a revelar su personalidad, su yo más profundo. 

1. TU PRINCIPAL VIRTUD: CONSTANCIA. 

2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: TRABAJADOR COMPULSIVO.

3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: SOLIDARIDAD. 

4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: SOLIDARIDAD. 

5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: SOLIDARIDAD. 

6. TU PRINCIPAL CULPA: INCAPACIDAD DE PERDONAR LA TRAICIÓN.  

7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: ACTUAR.

8. TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: UNA BUENA LECTURA CON UN BUEN EXPRESO. 

9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE? LA PLAGA HUMANA QUE PADECE NUESTRA MADRE TIERRA. 

10. SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS?: PINTOR.

11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR?: EN UNA TIERRA LIBRE DE VIOLENCIA. 

12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: CHILE EN NOGADA Y CAFÉ EXPRÉS.

13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: AMARILLO Y ROSA AMARILLA. 

14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: MILLER, SHAKESPEARE, WILDE, MAGAÑA, CARBALLIDO, LORCA, MOLIÈRE, FRANCISCO HINOJOSA, MICHAEL ENDE, RONALD DAHL, ANDERSEN, GARCÍA MÁRQUEZ, CORTÁZAR. 

15. TUS POETAS FAVORITOS: LORCA, SABINES, QUEVEDO, SAN JUAN DE LA CRUZ, BENEDETTI, MISTRAL, SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ. 

16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: ROBIN HOOD, REY ARTURO, EDUARDO MANOS DE TIJERA, BOSS LIGHTYEAR, EL PERRO LASSIE.

17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: MISS MARPLE, JESSICA FLETCHER, LA MUJER INVISIBLE, PENELOPE GLAMOUR.

18. TU COMPOSITOR FAVORITO: G.F. HANDEL Y DEBUSSY.

19. TU PINTOR FAVORITO: VERMEER.

20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: 

21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: JUANA DE ARCO.

22. TUS NOMBRES FAVORITOS: MARGARITA, SEBASTIÁN, CONSTANZA.

23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: NINGUNA. 

24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA?: VICTORIANO HUERTA.

25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: LA TRIPLE ALIANZA. 

26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: VOTO A LAS MUJERES. 

27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER?: ACROBACIA. 

28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: ANIMOSO.

29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE?: LA ABSTRACCIÓN. 

30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR?: EN ESCENA, COMO MOLIÈRE.

31. TU LEMA FAVORITO: “NON RECURSO LABOREM”. NO RECHAZO EL TRABAJO.

PAL
 

Temas

Mario Iván Martínez Cuestionario de Proust Marcel Proust Cúpula Edición Impresa