Cuestionario de Proust: respuestas del actor Mario Iván Martínez

El escritor francés Marcel Proust respondió una serie de preguntas, a los 13 años, sobre su personalidad; las contestó con una elegante evasión, pero a los 20 años volvió a ellas, reafirmando, esta vez, su ser. Son cuestionamientos que desentrañaron su persona, obligándolo a conocerse a sí mismo. Este cuestionario está formado por interrogantes peligrosas, no porque pudieran hacerlo caer en cama, sino porque lo retaron a revelar su personalidad, su yo más profundo.
1. TU PRINCIPAL VIRTUD: CONSTANCIA.
2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: TRABAJADOR COMPULSIVO.
3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: SOLIDARIDAD.
4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: SOLIDARIDAD.
5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: SOLIDARIDAD.
6. TU PRINCIPAL CULPA: INCAPACIDAD DE PERDONAR LA TRAICIÓN.
7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: ACTUAR.
8. TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: UNA BUENA LECTURA CON UN BUEN EXPRESO.
9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE? LA PLAGA HUMANA QUE PADECE NUESTRA MADRE TIERRA.
10. SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS?: PINTOR.
11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR?: EN UNA TIERRA LIBRE DE VIOLENCIA.
12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: CHILE EN NOGADA Y CAFÉ EXPRÉS.
13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: AMARILLO Y ROSA AMARILLA.
14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: MILLER, SHAKESPEARE, WILDE, MAGAÑA, CARBALLIDO, LORCA, MOLIÈRE, FRANCISCO HINOJOSA, MICHAEL ENDE, RONALD DAHL, ANDERSEN, GARCÍA MÁRQUEZ, CORTÁZAR.
15. TUS POETAS FAVORITOS: LORCA, SABINES, QUEVEDO, SAN JUAN DE LA CRUZ, BENEDETTI, MISTRAL, SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ.
16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: ROBIN HOOD, REY ARTURO, EDUARDO MANOS DE TIJERA, BOSS LIGHTYEAR, EL PERRO LASSIE.
17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: MISS MARPLE, JESSICA FLETCHER, LA MUJER INVISIBLE, PENELOPE GLAMOUR.
18. TU COMPOSITOR FAVORITO: G.F. HANDEL Y DEBUSSY.
19. TU PINTOR FAVORITO: VERMEER.
20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO:
21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: JUANA DE ARCO.
22. TUS NOMBRES FAVORITOS: MARGARITA, SEBASTIÁN, CONSTANZA.
23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: NINGUNA.
24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA?: VICTORIANO HUERTA.
25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: LA TRIPLE ALIANZA.
26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: VOTO A LAS MUJERES.
27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER?: ACROBACIA.
28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: ANIMOSO.
29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE?: LA ABSTRACCIÓN.
30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR?: EN ESCENA, COMO MOLIÈRE.
31. TU LEMA FAVORITO: “NON RECURSO LABOREM”. NO RECHAZO EL TRABAJO.
PAL