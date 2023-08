Julio César Moreno, ahora diputado por Morena, apuesta al Senado

Tras 27 años en la política mexicana, Julio César Moreno Rivera, ahora diputado por Morena en el Congreso de la Unión, aún tiene mucho que dar como funcionario público, y aunque no tiene una ruta marcada para lograr su objetivo, asegura que su destino está en el servicio a la ciudadanía.

En entrevista con Blanca Becerril para la sección Perfiles, de Heraldo Media Group, el morenista insiste en que aún le faltan sueños por cumplir, entre los cuales se encuentra el aprender inglés y tocar el piano de manera profesional, en cuanto a actividades y retos en el ámbito personal se refiere, mientras que en el profesional aún le falta ser senador de la República y, si la ciudadanía se lo permite, incluso llegar a la Jefatura de Gobierno.

“No he sido senador de la República, me gustaría. Jefe de Gobierno, por supuesto, ¿pues a quién no? Pero no nada más por gustarme, tenemos la vocación de servicio, de ayuda, de resolverle a la gente lo que requiere, a mí lo que me llena es ayudar a la ciudadanía”, menciona.

(Créditos: Especial)

Además, afirma estar preparado para cualquier situación, pues el bagaje profesional que le han dejado los cargos que ha ocupado como diputado local y federal, alcalde e incluso Presidente de la Cámara de Diputados en San Lázaro, le permitieron recoger diversos puntos de vista de la población capitalina, lo que actualmente le ayuda en la creación de propuestas que beneficien a la población.

Al paso de los años, el funcionario ha vivido algunas victorias y también derrotas, mismas que le han enseñado a adaptarse a su entorno y buscar la mejor ruta para lograr sus objetivos y mantener sus ideales.

“En el 2000 fui por primera vez candidato a Diputado federal, pero viene Fox y la ola azul y que nos ganan. Aprendí, pero escuché el consejo de uno de esos grandes políticos que me dijo: ‘sabes que tú eres presidente del partido en esta alcaldía, pediste permiso para contender, si perdiste regrésate porque es la única balsa que queda flotando’”, recuerda.

Es así como su camino volvió a la presidencia del comité delegacional del PRD en Venustiano Carranza, desde donde formó nuevos caminos que más tarde le permitirían lograr la diputación local.

Su salida del PRD fue paulatina y se derivó, afirma, de la poca comunicación que se generó dentro del partido y sus militantes, así como el trato desigual que recibió por parte de la dirigencia.

“Yo estaba muy sentido con la dirigencia porque además me dieron un trato indigno. Yo no me merecía ese trato en el PRD.

Renunciaron a las banderas de la izquierda, ya hacían alianzas con quien fuera para su supervivencia, ya no eran los principios de la izquierda, todo lo que nos motivaba. Yo me quedé sorprendido”, rememora.

Ante ello, el 24 de enero de 2021, renunció al Partido de la Revolución Democrática tras 25 años de militancia para unirse a Morena y con ello buscar nuevos cargos donde pudiera defender los principios de izquierda.

El partido lo comparte con varios personajes que se ha cruzado durante su trayectoria, incluido el jefe de Gobierno, Martí Batres, compañero de clases en la universidad, por lo que fue bien recibido en Morena, incluso antes de renunciar al PRD.

Al fungir como alcalde de Venustiano Carranza, durante la administración de Claudia Sheinbaum, previo a su adhesión a Morena, Julio César Moreno pensó que recibiría un trato desigual por ser un edil proveniente de la oposición; sin embargo, asegura que el trabajo coordinado entre los gobiernos le permitió dar buenos resultados al frente de la demarcación y eliminar ciertos estigmas que me habían adjudicado derivado de la ríspida campaña del 2018, donde le gane al invencible Morena.

“La doctora de manera muy institucional siempre nos dio el apoyo, a la gente, a los carrancenses, y yo, como alcalde, la verdad es que, me dedique a darle resultados a la gente. Yo decía, si le va bien al Gobierno de la ciudad nos va bien a las alcaldías”, sostiene.

Es así que, aunque la propia ciudadanía le ha pedido volver como alcalde, el diputado busca un sitio donde pueda desarrollarse, ser útil para la gente y promover una mejoría constante para la ciudadanía.

“Yo recuerdo muy bien desde la etapa que inicié, la etapa donde siento que comenzamos a trabajar mucho por la gente y sobre todo transformar una alcaldía tan bonita, y hoy una etapa que estoy viviendo en la cámara federal, pero creo que hay todavía mucho por hacer en esta gran ciudad”, advierte.

PAL