La fotografía de Carol Espíndola, una confrontación con los estereotipos de belleza

Hace más de dos décadas, Carol Espíndola comenzó su carrera en el mundo de la fotografía, en el que su trabajo se ha distinguido por centrarse en la representación de cuerpo, específicamente en el femenino.

Fue entre 2013 y 2014 que la artista comenzó en lo que ella le llama “una cruzada por el cuerpo, más bien con esta idea de querer el cuerpo”, contó en entrevista con Mente Mujer, la fotógrafa originaria de Tlaxcala. “A partir de mi propio cuerpo, me empecé a dar cuenta de que el cuerpo es importantísimo, de qué cuenta historia y que a partir de la forma del cuerpo te relacionas con el mundo”.

(Créditos: Cortesía Carol Espíndola)

Su concentración en el cuerpo femenino comenzó por sus dos hijas, que en ese momento eran adolescentes. “Empecé a anotar en ellas estas preocupaciones de la adolescencia, de tener el cuerpo perfecto, de también empezar a sentir estas miradas sobre tu cuerpo de mujer que va cambiando. Entonces yo quería que ellas fueran como más libres, como que no pasaran por experiencias por las que a veces una pasa de sentirse incómoda, de que no eres correcta, que no eres adecuada o que tienes que tener tales medidas para ser feliz o cumplir con los estándares en la sociedad”, así fue como Carol, a través de la fotografía, comenzó a exhibir los estándares de la belleza y del cuerpo de la mujer en el arte, a partir de sus autorretratos.

“Como que me interesó esta idea como de crear el cuerpo, entonces me puse también a investigar sobre el cuerpo, digamos dentro de la historia del arte, no como había sido representado, cómo se representaba la belleza, cuáles son esos estándares o esta visión utópica que cada generación o cada civilización o cada cierto tiempo se le da al cuerpo femenino”.

(Créditos: Cortesía Carol Espíndola)

Así es como han nacido sus proyectos “El origen de la mujer” I y II, “La Atlántida” y “La Corteza de Venus”.

“Empecé a compartirla con otras colegas, con otras mujeres fotógrafas, incluso en algunos talleres que estaba dando para jóvenes en ese momento. Y sentí que tenía mucha empatía, que era muy bien recibido con las demás personas. Y para mí fue una señal, así como del universo, como de sentir que estaba haciendo algo bien y que esa era pues como lo que estaba buscando, por eso te digo como esa cruzada que tenía yo en el mundo de querer el cuerpo y que podía hacerlo a partir de la fotografía”, explicó.

De cuando comenzó en este mundo, a inicios de la década de los 2000, Carol recuerda que el machismo estaba presente en el arte en general. “Sí sentía como ese machismo, como artes que decían que si eran para hombres o para mujeres”.

En el caso específico de la fotografía “yo veía que había un gran movimiento de mujeres fotógrafas, que se hacían a ellas con su propio nombre”, recuerda la artista de cómo conoció a grandes exponentes femeninas de la fotografía como “Graciela Iturbide, Yolanda Andrade, Ana Casas (que en ese momento era la Coordinadora del Programa de Fotografía Contemporánea del Centro de la Imagen)”, así como Lola Álvarez Bravo y Lourdes Grobet.

Actualmente, Carol afirma que la presencia de la mujer en este arte “ha crecido un montón”. “Hay muchas iniciativas en México y en el mundo dedicadas a las mujeres fotógrafas. Yo, por ejemplo, estudio actualmente una maestría, que ya estoy por concluir y en la que precisamente estoy desarrollando un modelo con un enfoque feminista para los estudios de las artes visuales. Mi idea es hacer que ese modelo sea como una especie de manual, que lo pueda utilizar cualquier persona, en las universidades, en los museos, en los artes culturales”, explicó Carol, quien curda esta maestría en la Universidad Veracruzana.

(Créditos: Cortesía Carol Espíndola)

“Y así, como esa iniciativa que tengo yo, pues hay muchas más”, hizo referencia Espíndola de proyectos como “Fotógrafas del norte” creado en 2020 con el objetivo de difundir el trabajo de fotógrafas en esta área del país; “Femgrafía” iniciativa creada por la fotógrafa y gestora cultura Karla Guerrero”; o “Foto Femme United” el cual tiene su base en París y que expone el trabajo de mujeres de todo el mundo.

“En 2021 yo hice aquí un programa de formación desde Tlaxcala para mujeres fotógrafas se llamó Mujeres Fotógrafas de Tlaxcala”, contó la creadora sobre este programa educativo que duró seis meses y que culminó con una exposición.

“Hay muchas iniciativas que a veces siento que se toman como espacios sólo para mujeres. Como que está bien que sean para mujeres, pero que todavía sigue habiendo una pequeña barrera entre ‘ah bueno, esto es foto de mujeres y lo demás es foto’, y no, yo creo que al final todo tiene que ser como lo mismo, pero tenemos que hacerlo así, porque es como limitación de espacios”, sentenció.

Originaria del estado de Tlaxcala.

Es licenciada en ciencias de la educación.

Cuenta con una maestría en pedagogía de las artes.

24 años de experiencia lleva en la fotografía.

Directora del Laboratorio Arte Fotografía

2014 cursó el seminario de fotografía contemporánea del centro de la imagen.

2015 es acreedora de la beca “Jóvenes Construyendo el Futuro del Fonca.

Actualmente su maestría en la Universidad Veracruzana.

Gloria Frausto, la fotógrafa de la que el centro de la imagen puso una exposición para retomar su obra.

Premios

2016 obtiene el premio de ensayo “Emmanuel Carballo” (México).

2019 gana la 11th Juried Annuale-internatioal Photography Competition (E.U.).

20 de septiembre, se inaugura la bienal de fotografía en el centro de la imagen, en donde Carol participará con la pieza “anatómica y un apunte”.

PAL