Gurría se baja de contienda y acepta dirigir Plan de Gobierno del frente opositor

El priista José Ángel Gurría se bajó de la contienda para participar en el proceso del Frente Amplio por México, y aceptó dirigir la construcción del Plan de Gobierno del frente opositor. Mientras, otro integrante del tricolor, Enrique de la Madrid se registró como aspirante ante el Comité Organizador del proceso para elegir al candidato presidencial de 2024.

El panista Juan Carlos Romero Hicks también declinó sus aspiraciones y dijo que apoyará a Xóchitl Gálvez porque ella “ha generado grandes expectativas de cambio”.

Al respecto, el ex secretario general de la OCDE, a través de sus redes sociales, aseguró que el Frente Amplio por México, de mano de la ciudadanía, logrará el primer gobierno de coalición para recuperar el país.

Ayer, tras registrarse como aspirante del frente opositor, Enrique de la Madrid exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que saque las manos de este proceso interno y se dedique a gobernar.

“Yo no entiendo por qué el Presidente se mete en otro procedimiento, seguramente está un poco aburrido” y agregó “ha de creer que el país va de maravilla, pero no es así, el país está en llamas, entonces lo que tiene que hacer el Presidente es dedicarse a gobernar, no sé si esté bien o mal que él se esté metiendo en el proceso de su partido, pero en nuestro proceso no necesitamos ayuda de nadie, gracias", subrayó.