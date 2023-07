GIFF reconoce trabajo de Luis Estrada

La trayectoria del director Luis Estrada será reconocida en la edición 26 del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF, por sus siglas en inglés) con un homenaje en León, donde recibirá la Cruz de plata de la filmoteca de la Unam.

“Agradezco de todo corazón que me den este reconocimiento. Siempre he pensado que este tipo de homenajes se realizan cuando alguien está al final de su carrera, espero no sea el caso… Es un honor y me siento muy honrado y ojalá nos acompañen en Guanajuato”, dijo el cineasta en un mensaje que mandó en video.