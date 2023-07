"Corcholatas" de Morena a la presidencia 2024 apuestan por inversión en la educación

Los aspirantes a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación culminaron el día 16 de los recorridos por el país en donde trastocaron temas políticos, educativos y de seguridad.

Por ejemplo, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo estar convencida de invertir en ciencia, principalmente por su formación académica.

Como parte de su gira por el país, acudió al Encuentro Ciencia y Tecnología en México, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde compartió experiencias con académicos y científicos.

Más tarde se reunió con empresarios de Monterrey en el Club Industrial, y al salir dijo que la 4T no está en contra de los empresarios, sino en contra de la corrupción.

También señaló que Xóchitl Gálvez no está a su nivel y que la oposición se está desmoronando, por lo que no tendrán oportunidad de triunfar en 2024.

Quien también enfocó su discurso en la educación fue el senador con licencia, Ricardo Monreal, quien afirmó que el país debe apostar a la educación pública para superar etapas difíciles y México debe apostarle a la ciencia y la tecnología, porque de lo contrario "seguirá en un proceso de decadencia".

Durante un encuentro con estudiantes de la Universidad de Guadalajara, Monreal señaló que la UNAM, de la cual es docente de posgrado, le ha dado mucha satisfacción al estar frente a grupo y es por eso que se mantiene en la docencia y destacó que sin el beneficio de las becas que recibió, no hubiera sido privilegiado y les aconsejó que no les dé por ser corcholatas, porque es una vida bastante miserable.

Mientras tanto, en San Fernando, Tamaulipas, el ex secretario de gobernación, Adán Augusto López hizo un compromiso con familiares de personas desaparecidas para ayudar a la búsqueda de sus seres queridos.

En la asamblea informativa, Adán dijo que se buscará un mecanismo también para apoyar a los huérfanos de padres y madres desaparecidos.

"Voy a hacer un compromiso porque me pidieron dos cosas, que ayudemos a las madres con hijos desaparecidos, a las que no se les ha podido apoyar para la búsqueda, y que ayudemos también a los niños huérfanos de esta absurda guerra".

Desde Los Cabos, Baja California Sur, en medio de una tarde lluviosa y calurosa, llegó Marcelo Ebrard, quien afirmó que el estado tiene una gran desigualdad porque hay desarrollos turísticos, pero también zonas populares donde no se tiene agua potable.

Y desde el otro lado del país, en Cancún, el diputado con licencia, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que las corcholatas lo han subestimado en la carrera por la candidatura de Morena rumbo al proceso de 2024.

“Todos estamos participando con la intención de ganar y yo creo que en mi caso se me ha subestimado; primero no me incluían en las encuestas, decían que yo no iba a participar”, enfatizó el aspirante presidencial.