Una risa liberadora: imparten talleres de stand up en cárcel de CDMX y se convierte en docuserie

Sofía Niño de Rivera colaboró con la organización Reinserta, que fundó su prima Saskia ofreciendo talleres de stand up a un grupo de personas vulnerables, pero al entrar en contacto con personas que se encuentran en situación de cárcel, decidió mostrar las historias personales de resiliencia en una serie documental en la que les enseña a hacer reír.

“Desde hace muchos años he estado apoyando a reinserta, la fundación de mi prima, los apoyábamos haciendo shows de stand up para recaudar fondos pero un día le dije que me gustaría ir a la cárcel, no solo ayudar por fuera y conocer y me llevó a la cárcel y cuando entré y conocí todos ese mundo me dieron muchísimas ganas de ayudar más desde adentro, yo ya había hecho talleres afuera y se me ocurrió que una manera de ayudarlos la única manera que yo sabría hacerlos es enseñarles esta herramienta, que para mí ha sido tan catártica en la vida. Lo que quería era demostrarles a las personas de afuera que dentro de las cárceles hay seres humanos, antes que delincuentes y la mejor manera de hacerlo es a través de la comedia”.