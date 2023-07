Rastrea Estados Unidos casos de meningitis

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) informaron, hace dos semanas, de una octava muerte por meningitis fúngica asociada con un brote de procedimientos cosméticos o cirugías plásticas en Matamoros, Tamaulipas.

Junto con el aumento del número de muertes, los CDC dieron a conocer que en Estados Unidos había 10 casos confirmados, 15 casos sospechosos y 10 probables de meningitis.

“El período de incubación de este organismo es largo y variable, por lo que probablemente haya una cantidad de personas (que) aún puedan estar en riesgo de enfermarse. Es imperativo que intentemos comunicarnos con ellos para alentarlos a que visiten a su médico y, si es necesario, se hagan la prueba”, afirmó el portavoz de los CDC, Thomas Skinner.

La meningitis fúngica presenta síntomas como dolores de espalda, dolores de cabeza, fiebre, rigidez en el cuello, sensibilidad a la luz y un estado mental alterado, suelen aparecer gradualmente, lo que dificulta su diagnóstico. La mayoría de las veces, la infección es viral o bacteriana.



Recibir tratamiento lo antes posible es fundamental para la supervivencia, según el Dr. Tom Chiller, que dirige la rama de enfermedades fúngicas de los CDC. Los centros estaban rastreando a otras 200 estadounidenses que se operaron en Matamoros y podrían estar en riesgo.

“Los funcionarios identificaron dos clínicas asociadas con el brote: el Centro Quirúrgico River Side y la Clínica K-3”, declaró el CDC. Ambas clínicas fueron cerradas el 13 de mayo. Otras 10 clínicas son investigadas y actualmente están cerradas por no cumplir con los requisitos de salud.

Las autoridades estadounidenses y mexicanas lanzaron una fuerte investigación para encontrar a las personas que se sometieron a procedimientos en las instalaciones del Centro Quirúrgico River Side o en la Clínica K-3, de Matamoros entre el 1 de enero y el 13 de mayo.



Los CDC junto con otras agencias de salud, estaban atendiendo el brote entre pacientes que se sometieron a procedimientos bajo anestesia epidural en México. Los laboratorios recibieron señales consistentes con Fusarium solani, una especie de hongo, que tuvo una tasa de mortalidad de más de 40% durante un brote en Durango.



El sitio ValleyCentral habló con una madre de Brownsville que estaba luchando contra una infección por hongos después de un procedimiento en la clínica de River Side. Crystal Villegas describió sus síntomas iniciales como dolores de cabeza anormalmente fuertes y rigidez en el cuello.

“Tengo una dificultad para hablar en este momento. Mis ojos no se enfocan como antes. Mis tres lugares son para el baño, la cama o este sillón en el hospital. Ya llevo dos meses atrapada en una habitación”, dijo Villegas.

México fue el segundo destino más popular para el turismo médico en todo el mundo en 2020, según pacientes más allá de las fronteras. Tailandia fue el destino número uno.



Esta no es la primera vez que México se enfrenta a un brote. Hace apenas siete meses, había 80 casos confirmados de meningitis fúngica vinculados a un centro médico en Durango, informó el New York Times. 40 mujeres murieron.



El problema no se limita a México. En 2012, decenas murieron después de que 14 mil personas se expusieron a inyecciones de esteroides contaminados en Estados Unidos, según los CDC.



El turismo médico es un negocio en auge en Estados Unidos. Alrededor de 150 mil a 320 mil estadounidenses viajan al extranjero anualmente para someterse a un procedimiento electivo o médicamente necesario, según cifras del gobierno.

