Musicales de Broadway, jugadores de la NFL, y la cultura originaria sonorense, ¿la oferta del FIC?

Guanajuato, Gto. 13 de julio 2023.- El Festival Internacional Cervantino, que este año se lleva a cabo del 13 al 29 de octubre, anunció la programación de su edición 51; destacan no sólo los elencos del país y estado invitados, Estados Unido, y Sonora, respectivamente, sino también la presencia de prestigiosas compañías como el grupo canadiense Compagnie Marie Chouinard, la soprano María Li, el Ballet Hispánico y Arturo O´Farril and The Afro Latin Jazz Orchestra.

Los organizadores anunciaron, en un evento celebrado en el Auditorio del Estado de Guanajuato, que este año habrá 33 países participantes y 108 espectáculos. “Celebramos que esta fuerza cultural que se va a presentar en el festival es algo que tenemos que ver como una riqueza de la humanidad. La diversidad cultural, que en algún momento se vio como algo difícil y complicado, es la mayor riqueza que tenemos, y es ahí, reconociéndola como vencemos el racismo y la exclusión”, afirmó la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto.

Por su parte, Silvio González, ministro consejero de Diplomacia de la Embajada de Estados Unidos de América, indicó que el país es, por primera vez, el invitado de honor del encuentro cultural, y lo es en un contexto especial: la conmemoración de los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambas naciones. “La cultura y el arte nos unen, el arte es la manera más apropiada para comunicarnos y esperamos compartir lo que es Estados Unidos como ellos, y una de esas maneras es traer un poco de Broadway a Guanajuato, con nuestros musicales”, dijo.

Es un honor que Estados Unidos participe por primera vez como el país invitado de honor, especialmente, durante el año del Bicentenario de las relaciones diplomáticas entre nuestros países. El arte y la cultura nos unen y nos ayudan a fortalecer nuestros lazos, por lo que el Festival Internacional Cervantino nos permitirá reconocer la grandeza de nuestras naciones y celebrar los lazos que nos unen. México y Estados Unidos, estamos unidos por siempre”, expresó en otro momento el embajador de Estados Unidos de América, Ken Salazar.

Por su parte, a través de un video, Alfonso Durazo, desde Sonora, manifestó su beneplácito por ser el estado invitado e indicó que se presentarán alrededor de 550 artistas sonorenses participarán en 120 eventos de música, artes escénicas, cine, entre otras. “Nos enaltece, en particular, que cinco de nuestros pueblos originarios van a exponer su cultura ante el mundo”, indicó.

Durazo añadió que está convencido de que la educación, el arte y la cultura son el motor para impulsar la transformación de la sociedad e invitó a las y los presentes a disfrutar el talento sonorense que pondrá en alto el nombre de su estado.

Mientras que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo indicó que el encuentro internacional es motivo de orgullo para el estado. “Estamos listos para levantar el telón con estos invitados de lujo. Estamos felices de que los teatros, plazas, calles, callejones de nuestra ciudad capital se van a convertir nuevamente en el gran escenario del mundo”, dijo.

La programación está conformada por 1 mil 407 eventos nacionales y 779 internacionales, en donde participan 2 mil 186 artistas.

Entre los eventos destacados se encuentran la Orquesta Barroca de Viena, Teresa Salgueiro, la Santa Cecilia, la Orquesta Filarmónica de Sonora y Jalisco, además de la conmemoración del 50 aniversario luctuoso de José Alfredo Jiménez.

Así como las colaboraciones artísticas que se presentarán en los escenarios guanajuatenses como la Compañía Puño de Tierra, que estrena Mercan, creada a partir de la película Perdidos en la noche de Amat Escalante, filme que será estrenado en el Cervantino.

Entre las y los artistas estadounidenses que se unirán al escenario del 51 FIC, ofreciendo una propuesta artística diversa y cautivadora están: desde el mundo de la danza, Axis Dance Company; el Ballet Hispánico y la Dance Theater of Harlem, quienes deleitarán al público con su talento y pasión en cada movimiento y se contará con la presencia de la NFL y la MBL, dos de las ligas deportivas más importantes de EUA, representativas de uno de los rasgos culturales más fuertes del vecino país.

Y Sonora ofrecerá una destacada participación con artistas como Antares Danza Contemporánea, Caloncho, la Orquesta Filarmónica de Sonora con un concierto con repertorio de Arturo Márquez, La Coyota, Simpson Ahuevo, Sugich, Margaritas Podridas, Lormiga Títeres, la Banda Sinfónica del estado de Sonora, entre otros.

