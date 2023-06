Migrantes en Tijuana no logran sacar cita a través de la aplicación CBP ONE

Pese al incremento de citas que habilitó el gobierno de Estados Unidos para tramitar el asilo político a través de la aplicación CBP ONE, decenas de migrantes desesperados prefieren trasladarse a la garita de San Ysidro, en Tijuana, y acampar a la intemperie para esperar que autoridades les permitan el ingreso.

Para los extranjeros sin papeles ha sido un martirio solicitar asilo. Es el caso de un migrante de Nicaragua que ha esperado desde hace tres meses para hacer la solicitud y su hartazgo lo orilló a acampar varios días en la garita de San Ysidro, a un costado de la fila peatonal.

César ha pasado mucho tiempo en la app, intentando ingresar sus datos, soportando frío y durmiendo en el suelo mientras se acorruca en su maleta.

“Desde el 15 de febrero he intentado tomar una cita y no ha sido posible”, lamentó el centroamericano.

El aliento y esperanza para que los migrantes acampen en la garita es que las autoridades de CBP (Aduanas y Protección Fronteriza) han permitido el ingreso de algunas familias por esa garita sin haber realizado su solicitud en la aplicación, pues externan la dificultad.

“Migrantes siempre llegan ahí, no saben los procesos y lo primero que hacen cuando huyen de su lugar de origen es acercarse a la frontera, está muy inquieta la comunidad porque no logran concretar la cita, entonces no estamos exentos de que se pueda dar esta situación en otra garita”, expresó el director de Atención al Migrante en Tijuana, Enrique Lucero.