Emilio Treviño aprende de Spider-Man

La primera vez que Emilio Treviño le dio voz a “Miles Morales”, fue en una serie animada en 2017, por eso cuando el casting para interpretarlo en el séptimo arte llegó en “Spider-Man: un nuevo universo”, ya conocía su mundo y se identificaba mucho con el personaje, hoy regresa a la nueva entrega, más seguro, agradecido y con más proyectos.

“Lo que ‘Miles’ siente cuando tiene la oportunidad de ser ‘Spider-Man’ y no sabe sí está listo, eso sentí en la vida real porque ya conocíamos a Tom Holland y no sabía si era capaz de entrar a esta historia, pero aprendí que a veces no es sobre si estás listo o no, sólo es dar un salto y ver qué pasa”, detalló el actor de doblaje.