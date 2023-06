Santiago Gamboa presenta su Colombian Psycho

Mientras cubría la guerra de Bosnia para un periódico de Bogotá, Santiago Gamboa (Bogotá, 1965) leía también a Bret Easton Ellis. Era 1993 y “en ese contexto de destrucción, de muerte, de disparos, estaba leyendo “American Psycho”, y yo me acuerdo que me aterrorizaba la novela, me daba más miedo que lo que pasaba en Sarajevo, me marcó profundamente”, señaló.

Varios años después cuando estaba escribiendo la historia del regreso de su sagaz detective Jutsiñamuy y los horrores que enfrenta, recordó el título de ese libro que le había aterrorizado y pensó que sería ideal para su propio relato: “Se me ocurrió que como hay un personaje que es una especie de psicópata, pero ex, porque ahora está pasado por el filtro de las iglesias evangélicas, pensé en ponerle ese título y además me parecía sonoro, bonito, era como un juego para una generación”, explicó durante la presentación de “Colombian Psycho” (Alfaguara, 2022).

Acompañado del escritor mexicano Guillermo Arriaga, Gamboa habló de los intríngulis de su historia: un grupo de agentes, que junto con la periodista Julieta Lezama, intentan desentrañar una serie de atroces crímenes en los que se entremezcla la realidad colombiana de guerrilla, política, paramilitares y narcotráfico.

En la Casa Universitaria del Libro (Casul), Gamboa se refirió a la inclusión del personaje Santiago Gamboa, un escritor que termina por dar una clave fundamental para entender el misterio detrás del crimen. “Quise poner en la historia un escritor, pensaba que daba una estructura más literaria a una historia dura y complicada y me acordé de los años 60 cuando era muy común el recurso de inventarse un escritor”.

“Por pura intuición”, pensó que de inventarlo, el mundo de ficción “chocaría” con la realidad que cuenta el libro, “lo que se me ocurrió fue incluir un escritor que existe y que todo mundo conozca y pensé en muchos escritores colombianos, sobre todo en un amigo mío, Mario Mendoza, pero después pensé que tenía que estarle hablando y mandando páginas escritas para ver si me autorizaba”. Así, él mismo se convirtió en personaje.

Guillermo Arriaga habló de la tensión narrativa y los registros del habla colombiana que logra Gamboa. “Santiago nos plantea un universo cuya oscuridad parece recorrer no sólo a Colombia, sino también a países como el nuestro y poco a poco va jalando un hilo que nos lleva a las entrañas de la bestia, tal cual, desde las cárceles, a los paramilitares, a la colusión entre autoridades y crimen, a la limpieza que algunos grupos suponen, es decir, combatir el crimen con el crimen, combatir la muerte con la muerte y combatir la violencia con la violencia”, dijo.

Santiago Gamboa Nació en Bogotá en 1965

Vivió en París entre 1990 y 1997, su primera novela es “páginas de vuelta” (1995)

Además de libros de viaje, también ha escrito ensayo y es autor de al menos una decena de novelas

