Llega flow musical

Los retos y dificultades que enfrenta una agrupación de música urbana, es lo que muestra Vgly, una historia protagonizada por Benny Emmanuel y Juan Daniel García Treviño, quienes personifican a dos aspirantes a cantantes de ese género. “Mi experiencia fue enriquecedora, ya que mi personaje Vgly, busca romperla en el mundo de la música, pero se enfrenta a un mundo oscuro y difícil, pero la historia pretende hacer cosas buenas. Una de las razones que me hizo aceptar fue que no se había tocado mucho este tema, en lo que sufre un tipo que pretende sobresalir en lo urbano, con música original para la serie”, dijo en entrevista Benny Emmanuel.

Para Juan Daniel, quien debutó en la pantalla grande en la cinta “Ya no estoy aquí”, lo importante de este trabajo para él más allá de la música y de los temas sociales que toca fue trabajar con Sebastián Sariñana y Santiago Espejo, los creadores de la historia. “Conocerlos fue genial, y además combinado con la música, el resultado fue enriquecedor, yo soy músico desde los 10 años, me gusta escuchar todos los géneros, y por eso me identifiqué con la trama”.

Tuvieron más de cinco meses para filmar la historia, de HBO Max. Foto: Especial

En esta historia hace su debut actoral el cantante de corridos tumbados, Natanael Cano, a lo que el creador Santiago Espejo detalló, “todo empezó hace como unos seis años, cuando vimos como empezaba esta ola latina mexicana, de como una nueva red de talento latino, cuando estábamos viendo la explosión de Bad Bunny, de Santa Fe Klan, de Alemán, de los corridos tumbados, que son parte del contrapunto de la cultura del hip hop que quizá viene desde Estados Unidos, pero que aquí se ha gestado desde hace muchos años y creo que conocíamos muy bien estas historias”.

Y agregó “es interesante tener el debut actoral de Natanael Cano, porque forma parte de los personajes y de la serie y también él nos ayudó con mucho de la música y la composición al igual que varios de los otros productores como Rich Vagos, el Big Boy, gente así que nos ayudó a hacer un producto de la cultura y para la cultura del hip hop y del mundo urbano latino”.

“Queremos que vean en pantalla que es un producto cien por ciento mexicano, que es una historia entretenida, universal, que puede ser una ventana a México, para los mexicanos, pero también que se pueda disfrutar en todo el mundo y vean como estos artistas nacen en las calles de nuestra ciudad”, comentó Santiago Sariñana.

Datos

La serie inició el 25 de mayo.

Se transmite por HBO Max.

La primera temporada tiene 13 capítulos.

Se filmó en la colonia Guerrero de la CDMX.

Alex Lago, Phany Molina y Joshua Okamoto, también participan.

La serie es dirigida, escrita y producida por Sebastián Sariñana.

