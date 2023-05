Entrevista a Benny Emmanuel, y sus mejores películas

Benny Emmanuel ha pasado la mayor parte de su vida actuando, desde apariciones muy cortas, hasta protagonizar la serie infantil “La CQ” donde interpretaba el personaje de Beto, mismo que le dio popularidad, sin embargo no se encasillo en esa personalidad y decidió expandir su carrera.

Es por eso que a la par de realizar grabaciones en el programa “Como dice el dicho” también participó en proyectos de cine. Estos detalles los cuenta en entrevista con Montse Simó y Óscar Uriel para el podcast Guía del hater, donde además nos cuenta sobre las películas en las que ha actuado y sus recuerdos más memorables.

Cosas Imposibles es una cinta del 2019, donde Benny Emmanuel protagoniza junto a la actriz Nora Velázquez una historia que él mismo cataloga como conmovedora. La trama cuenta la historia de Matilde (Nora Velázquez) una mujer que a pesar de que enviudó, los recuerdos de su esposo la siguen mortificando. Por azares del destino crea una relación amistosa con Miguel (Benny Emmanuel) un joven que es su vecino, y de forma inesperada ambos desarrollan un gran lazo donde se apoyan y logran superar sus inseguridades.

En entrevista con Guía del Hater, Benny menciona que es un proyecto al que le tiene cariño, y se conmovió al ver cómo la gente recibió favorablemente Cosas Imposibles.

Escucha más de la entrevista aquí, y entérate del nuevo trabajo que tiene en puerta, “VGLY”, serie que se estrena por HBO Max el próximo 25 de mayo, y que contará con celebridades invitadas, y como adelanto para Guía del Hater contó que uno de los invitados será el cantante de corridos Natanael Cano

Otra cinta que forma parte de su carrera es Chicuarotes, película que es dirigida por Gael García, donde retrata la vida de dos jóvenes de la Ciudad de México que viven en la periferia y se ven rodeados de un entorno de violencia y abandono. En su afán por salir de ese lugar, y hacer dinero toman decisiones desafortunadas que los llevan a situaciones peligrosas.

Chicuarotes es un retrato de la realidad de muchos jóvenes del país, que desafortunadamente viven en las mismas condiciones. Este trabajo llevó a Benny Emmanuel y a sus compañeros de reparto a asistir al Festival de Cannes, pues tuvo una función especial, y fue aplaudida por el público.

Parte de sus experiencias trabajando con Gael García las platica como algo muy interesante, y que no había vivido con otros directores.

Recuerdo que algunas indicaciones de Gael me gustaban mucho, porque eran muy ilustrativas, pero yo tenía que imaginarme cosas. Por ejemplo, en una me dijo “Llegas a esta puerta roja y eres un mosquito, y esto te puede quemar” Y yo decía “porqué” Trataba de entenderlo y lo hacía. Hasta que ya después me pasó el guión, me di cuenta que todas las escenas y las imágenes que me decía tenían sentido…. Nadie me había llegado como director, y está interesante