El campeón mundial mexicano, Saúl Canelo Álvarez, entra al negocio de la vivienda

El campeón mundial mexicano, Saúl Canelo Álvarez, fue el invitado de lujo en el The Real Estate Show 2023, una exposición de desarrollo inmobiliario, en la Ciudad de México, con el objetivo de transmitir parte de su éxito empresarial fuera del ring.

El Canelo, uno de los cinco deportistas mejor pagados a nivel mundial, con ganancias anuales superiores a los 100 millones de dólares (mdd), de acuerdo a la revista Forbes, dio una charla a unos mil asistentes ante la presencia de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, y el arquitecto Jaime Fajsa, presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI).

Con ocho negocios medulares, que incluye gasolineras, telefonía, transporte, bienes raíces, bebidas energéticas y el tequila, confesó que se inició en los negocios, pues sabía que su carrera deportiva es pasajera.

“Tengo la fortuna de tener amigos de los que he aprendido mucho, y el boxeo no me va a durar toda la vida”, dijo el pugilista y también empresario.

El deportista confesó que de pequeño soñaba con ser arquitecto, pero ahora reporta ganancias, según el Celebrity Net Worth, de más de 20 mdd en bienes raíces, y aseguró a los empresarios que, por experiencia propia, hay ocasiones en las que un negocio no va a funcionar, pero no por eso se deben dar por vencidos.

