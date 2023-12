A repetir la fórmula: Andrés Atayde

El panismo capitalino está listo para enfrentar lo que el dirigente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, Andrés Atayde Rubiolo, describió como “la madre de todas las batallas”, que se refiere al proceso electoral del próximo año, donde se elegirá la Jefatura de Gobierno, así como 286 cargos más, entre ellos las 16 alcaldías.

En entrevista con Blanca Becerril, para la sección Perfiles en Heraldo Media Group, el panista afirmó que las expectativas son altas debido a los resultados en 2021, cuando la coalición PAN, PRI y PRD, que se repite en esta contienda, ganó nueve demarcaciones, lo que representó la pérdida más grande que ha tenido la izquierda desde su llegada al poder de la CDMX, fórmula que quieren replicar.

“Va a ser esto la madre de todas las batallas; por supuesto, en la oposición tenemos una altísima expectativa, sobre todo a raíz de los resultados de 2021”, mencionó.

Atayde Rubiolo, quien lleva dos periodos al frente del PAN capitalino, tras lograr su reelección en 2021, afirmó que la unidad entre Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el de la Revolución Democrática es la gran estrategia que ha permitido crecer a los bandos en la Ciudad de México.

Por ello, celebró que en la capital se haya podido consolidar la alianza, contrario a Yucatán y Tabasco, donde “no cuajó” la coalición.

“Creo que la alianza de PAN, PRI y PRD en muchos otros estados no terminó de cuajar o apenas está cuajando y aquí en la CDMX funcionó y muy bien”, comentó.

Admitió que el resultado de la unión de fuerzas en la capital fue fructífera, principalmente por la buena relación entre los liderazgos, quienes ven en el diálogo la mejor manera de llegar a un consenso.

“Por supuesto que hay opiniones distintas, pero eso es lo que enriquece una relación de confianza, yo me atrevería a decir que una amistad. Nos decimos las cosas como las sentimos, como las pensamos y yo creo que la gran fortaleza que tiene la alianza aquí en la ciudad es que entre las dirigencias hay una relación no solamente estable, sino bastante buena”, sostuvo.

Lo anterior, aseguró, permite que se propicie el bienestar colectivo al dejar atrás las ambiciones particulares.

“El antídoto para que esta alianza funcione aquí en la ciudad es que los dirigentes nos llevamos bien y en estas fechas, como todas y todos sabemos, hay mucha efervescencia, aspiraciones de muchas y de muchos, hay fugas, hay fichajes, pero ante estos momentos de altísima turbulencia siempre da paz, o por lo menos estabilidad, que en las tres dirigencias haya buena relación”, dijo.

No obstante, aseveró que a partir de ello el desafío que se presenta es convertir esa cordial relación en logros para la alianza.

“Ahora el reto es que no solamente exista una buena relación, sino que se traduzca en una buena campaña, en la elección de buenos perfiles y en sumar a la sociedad civil organizada, de tal manera que el próximo año podamos cambiar el rumbo a esta ciudad”, destacó.

Con ello en mente, sus miras a 2024 se mantienen en la conclusión de su periodo como dirigente del PAN en la Ciudad de México, el cual terminará meses después de que concluyan las elecciones en la capital.

Es así que, a pesar de querer regresar al Poder Legislativo, Atayde, apoyará en la campaña hacia la Jefatura de Gobierno desde su posición como dirigente local en lugar de buscar un lugar en la boleta.

“A mí me gustaría reincorporarme al asunto legislativo, pero entendiendo cómo está la responsabilidad que hoy tenemos. La verdad, en la dirigencia del PAN el objetivo primario es ganar la Jefatura de Gobierno. (…) Hoy todos tenemos que privilegiar el proyecto de ciudad. Me parece que hoy la responsabilidad es esa y me gustaría encabezar los esfuerzos en la campaña del PAN en la ciudad para conseguir lo que yo estoy seguro va a ser un resultado histórico”, admitió.

Sin embargo, la política no es su único objetivo a cumplir, ya que, como miembro de una de las familias circenses más famosas del país, el Circo Atayde Hermanos, busca continuar con el legado y con ello evitar que se pierda la tradición vigente desde 1888.

“Yo me planteo, en un mediano o largo plazo, involucrarme de lleno en la empresa familiar, porque las empresas familiares son muy sui generis y si la familia no las procura, las cuida y las atiende, se puede complicar. Me veo aportándole a la familia y por eso estudio ahorita algo que tiene que ver con la administración de una empresa”, detalló.

PAL